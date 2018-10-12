CLOUDSET雲端衣櫥 500家品牌精品任你租借

「CLOUDSET雲端衣櫥」是台灣首家精品網路租借平台，昨日發表300家精品的服裝秀，挑戰金氏世界紀錄。（粘耿豪攝）

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中國時報
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「CLOUDSET雲端衣櫥」邀請名模林若亞（右起）、吳玟萱和女星林真亦、陳若穎率領模特兒走秀。（粘耿豪攝）

在歐美相當受歡迎的精品租借網路平台終於要來台灣了。昨日全台首家「CLOUDSET雲端衣櫥」舉辦上市記者會，邀請名模林若亞、吳玟萱和女星陳若穎、林真亦率領模特兒走秀，一口氣展出300多家的歐美精品服飾，挑戰「全世界最大規模設計師品牌服裝秀」的金氏世界紀錄。

林若亞多年前因不滿國稅局不讓她扣除工作的必要費用，如髮妝費、治裝費等，提出抗告勝訴，被法界稱為「林若亞條款」。昨日她語重心長地說，身為藝人穿衣服不能重覆，真的是永遠也買不完，如今有了「CLOUDSET雲端衣櫥」，不但解決她得不斷添購衣服的煩惱，還有專人負責清潔維護和收納，可說是一大福音。

「精品租借在國外很盛行，早就該來台灣了！」吳玟萱笑說，她的衣櫃塞滿了很多只穿過一次的衣服，不論賤賣或送人都很可惜，桿子都不知斷了幾回，如今有了「CLOUDSET雲端衣櫥」，不但省了治裝費，衣櫃也不再塞爆。

CLOUDSET雲端衣櫥負責人曾逸筠目前在大安區擁有實體店舖，總共有上萬件、逾500家品牌的服飾，如今擴大規模增加網路平台的服務，利用宅配和便利超商取貨，服務更加便利快速。她指出，消費者透過「CLOUDSET雲端衣櫥」，不僅可以用低廉的價格享受精品名牌，且不必擔心清潔收納，更可讓二手衣充分再利用，是消費者、業者和地球三贏的志業。

(中國時報)

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