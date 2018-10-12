百貨周慶 信義、雙和同步開打

2018年10月12日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

微風信義MM6 Maison Margiela PARIS金屬印花肩背包，2萬7800元。（微風提供）

比漾廣場董事長潘慧珍（左）昨與益康屋總經理蔡蕙玲（右）現場實演，使用鍋具是益康屋KUHN RIKON休閒鍋HOTPAN藍寶紫2L，原價1萬900元、特價6999元。（比漾廣場提供）

微風總經理畑明男（左起）、執行常董岡一郎、百貨事業處副總經理高德璇、微風松高店長郭玫昨宣告微風信義和松高周慶18日起跑。（微風提供）

比漾廣場Beautybar benefit嘖嘖稱齊完美粉紅彩妝盒，原價4510元、特價1760元。（比漾廣場提供）

微風信義Cafe del SOL於17日開幕，荔香檳影雙人餐，每日限定10份，原價3280元、特價1299元。（微風提供）

百貨周年慶遍地開花，下周四（18日）起，台北信義區、新北雙和地區同步開打，永和比漾廣場化妝品預購熱絡，在SK-II、蘭蔻、Beautybar benefit等明星特惠組加持下，5天業績成長15％、全館預購國慶日當天成長70％，董事總經理周寶文預估周年慶業績上看4億元，較去年增6％；微風執行常董岡一郎也定下這波周年慶2館目標要合衝12.7億元。

比漾滿2000送200

比漾廣場18日至31日周慶首波全館指定單櫃滿2000送200，堪稱全台門檻最低，加上3樓兒童歡樂天地、5樓Beyond Home都在近期重新開幕，有許多話題商品，例如益康屋鍋具、1929寢具、家電、男裝、童裝等，周慶期間還有包豪氏集團品牌3折特賣會、Timberland 5折特賣會等超過50個品牌快閃，周寶文預估整檔來客可超過50萬人。

此外，比漾廣場周慶期間全館7折起，大家電／施舒雅／珠寶區／萬寶龍當日累滿萬送千。台新比漾聯名卡首4日滿5000元最高回饋18％、首日最高22％；其中，每年必搶的大同電鍋6人份，去年300台首日1小時搶光，加碼送到480個，今年增為500台，當日持會員卡消費滿3萬元可兌換。

信義區的微風信義和微風松高10月18日至11月12日周慶，2館首4日除各區的滿千送百外，刷微風聯名卡再加碼送100元酬賓券。微風執行常董岡一郎表示這次周慶要讓消費者到館感受有趣、好玩、心情激動，且能買到特殊節日的相關商品。

微風滿6000抽汽車

微風信義1至9月全館改裝超過20％，因新櫃加入與精品和餐飲3巨頭LV、饗饗、Tiffany帶頭，業績成長7％；周慶期間會有Burberry Conservatory期間限定店、Maison Margiela副線「MM6」等超過10家快閃店；17日新引進福岡人氣鬆餅「Cafe del SOL」。周慶首3日有多款3折起限量排隊商品；期間單筆滿6000元除微風4館一起抽的MASERATI汽車外，獨家加碼「Club Med馬爾地夫卡尼島6天5夜食宿券」，高級珠寶滿3萬送1500，國際精品滿萬贈千，31日前餐飲滿千限量送百元餐飲抵用券。

微風松高有NBA、JORDAN、Texas Roadhouse 3家年收上億的大軍領隊，1至9月成長11％，全館35％是餐飲，新兵Eggs'n Things首月創800萬元業績；周慶期間全館當日單筆滿3000送300；NBA、JORDAN都有全台首賣客製化商品，CONVERSE首席概念店與時尚部落客Chiara Ferragni聯名也是亮點。

(中國時報)