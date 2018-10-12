小資福音 高檔手機萬元有找

三星全新Galaxy A7及A9均新增了兩大連旗艦手機都沒有的美顏模式，分別是修長美腿及專業打光功能，滿足消費者愛自拍美照的需求。（翻攝手機畫面）

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中國時報
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三星昨（11日）發表了2支全新中高階手機，為3主鏡頭的Galaxy A7，與全球首4主鏡頭的Galaxy A9，A9共推出魚子黑、全新漸變色系的泡泡糖粉及檸檬藍，預計將於11月中下旬登台上市。（三星提供）
三星全新Galaxy A7，共推出黑、粉、藍 3色，預計11月初全台正式開賣，12月底前購買送「三星原廠美拍神器」，1萬990元。（三星提供）
vivio Y81即日起於台灣大哥大全台門市及經銷商通路開賣，共有香檳金、瓷釉黑2色，5990元。（vivo提供）
LG K9率先於台上市，推出極光黑色，即日起於中華電信與亞太電信同步販售，買就送LG x BTS悠遊卡片貼紙套組，3990元。（LG提供）

旗艦手機貴森森，對小資族、學生來說是不小的負擔，但本月陸續有多款2萬元以下手機上市；三星昨（11日）發表了首款搭載3鏡頭的Galaxy A7，以及全球首款4鏡頭的Galaxy A9，預計2萬有找即可入手；vivo號稱CP值最高的大螢幕手機Y81也在本月上市，入手不到6000元；LG甚至推出4000元有找的K系列手機。

三星Galaxy A7及A9延續A系列強大拍照功能，搭載連旗艦機都沒有的2400萬畫素前置鏡頭及120度超廣角鏡頭，針對女生愛拍美照需求，新增可後製修長美腿及專業打光的2項美圖功能，另外，A7將指紋辨識移到機身側面，A9機身採全新漸變色設計。實際體驗後，長腿功能不僅能簡單把腳拉長，照片背景卻未見有明顯變形；A9在普通拍照模式能一鍵切換廣角、遠近的功能，能滿足大部分拍照需求。

而LG先以K9打頭陣，其低光源降噪功能在弱光環境下也能拍出美照，可替換式電池設計能解決入門手機電池量不夠大的問題，3990元的空機價，加上買就送代言人防彈少年團的悠遊卡片貼紙套組，更吸引學生、年輕粉絲購買；K11+具備旗艦級DTS：X 3D環繞音效，不過目前上市資訊仍未公布。

vivo本月推出擁有6.22吋超大全螢幕的Y81新機，螢幕占比高達88％以外，重量僅146.5g，並加入高階機種才有的臉部辨識、AI美顏、多工雙螢幕等功能，可滿足基本手機用戶需求。

(中國時報)

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