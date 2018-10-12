2018年10月12日 04:12 中國時報 報導周長泰

慈濟團隊以深入淺出的方式教導民眾認識心血管疾病，現場提問不斷。

花蓮慈院心臟內科主任陳郁志（左起）、慈大護理系助理教授謝美玲、蔡文欽醫師。

心血管疾病是全球生命的頭號殺手，每年造成約1700萬人離世，等於每2秒就有1人死於心血管疾病。9月29日是「世界心臟日」，花蓮慈濟醫院心臟內科陳郁志主任、蔡文欽醫師與冠心病衛教團隊慈濟大學謝美玲助理教授提供「養心攻略」，從心律不整、急性冠心病談起，提醒民眾不可輕忽季節變換時可能出現心血管疾病的威脅。

蔡文欽醫師表示，心房顫動的患者中風機率比常人多5倍，且心衰竭和死亡率也較高；心房顫動在台灣成年人的盛行率約1％，即約有23萬名患者，年齡愈大，風險愈高。但有些心房顫動患者初期沒有明顯症狀，大部分是在中風就醫後，才被確診，延誤就醫黃金期。

引進冷凍消融儀

心房顫動的主要治療方式為藥物控制及電氣燒灼術2大類，而花蓮慈院最新引進的冷凍氣囊消融術，與電氣燒灼術在原理上略有不同，但目的都在消除肺靜脈中不正常的電氣反應。蔡文欽醫師說，冷凍氣囊消融術利用冷凍的原理，在肺靜脈與心房的交界點，用冷凍低溫的手法畫出阻絕線，將肺靜脈內不正常的傳導線路截斷，可治癒近90%的病患。

花蓮慈院近年致力於心房顫動的介入治療，心臟內科團隊在去年引進冷凍消融儀，是東臺灣領先可以提供冷凍氣囊消融術的醫學中心。蔡文欽醫師表示，心房顫動的病人經冷凍氣囊消融術或電氣燒灼治療後，有機會可以停掉抗心律不整藥物，或減低劑量，改善生活品質。

冠狀動脈血管病變是許多人的夢魘，尤其秋冬是急性心肌梗塞好發的季節，陳郁志表示，「冠狀動脈心臟病」簡稱冠心病，是指環繞心臟的冠狀動脈因脂肪及膽固醇積聚而變得狹窄或閉塞，此過程稱為「冠狀動脈粥樣硬化」。病人的心臟會因此血液流動不良，導致心肌缺氧，嚴重的甚至會引致心肌壞死，其中心絞痛、心肌梗塞是常見的冠心病，是形成猝死的主要原因。

救心小組跨團隊

急性心肌梗塞是冠狀動脈心臟急症中最嚴重的疾病，要在黃金時間內以心導管打通血管。打通冠狀動脈阻塞的方式，除口服抗血小板藥物、注射血栓溶解劑等藥物治療外，還有以介入性治療的氣球擴張術或裝置血管支架，改善心臟的血流。

花蓮慈院於1993年5月成立心導管室，也為搶救急性心肌梗塞患者，心臟內外科跨團隊成立24小時任務編組的救心小組。十多年來，心導管團隊以冠狀動脈高速鑽頭研磨術配合氣球擴張術治療，成功治療超過數百位複雜性冠狀動脈疾病的病人。

預防勝於治療，想要遠離冠心病的「養心攻略」，必須從日常飲食調整做起，吸菸者首要任務是戒菸，特別是已經接受治療的民眾，更要遵守低糖、低鹽、少油的「粗茶淡飯」飲食原則，並適當減少生活壓力，平時紓壓並養成固定的運動習慣，讓血管充滿彈力，都是遠離冠心病的養生祕訣。

(中國時報)