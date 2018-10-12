丁寧昔遭爺爺家暴 青少年充滿黑暗

丁寧在《幸福城市》展現女人的多種身分和情緒。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

丁寧以2年前拍攝的《幸福城市》首度入圍金馬最佳女配角獎，難掩喜悅之情，但她在片中飾演為躲避追殺而拋家棄子的「女老大」，難免想起小時候成為「落難公主」的境遇，原本家境富裕，卻因父母欠債離鄉工作，她和手足常遭酗酒的爺爺家暴，一度無法原諒父母，如今已釋懷的她哽咽說：「後來才懂心疼父母親的辛苦。」

青少年時期的丁寧充滿「黑暗」，國二時父母破產到外地工作，丁寧卻因爺爺愛酗酒打小孩而充滿恐懼，「他抓到什麼東西都打，我經常感覺到生命危險，還會在半夜醒來抱著弟弟哭。」她也笑言可能是為逃避追打，才能成為體育健將進入體校。

自信不靠獎項肯定

缺乏安全感的丁寧，長大後常在感情碰壁，開始進行心理諮商，才發現所有問題出在原生家庭，鼓起勇氣和父母敞開心胸聊天，才了解他們心情並選擇「一起放下」，她含淚說：「他們有很多無奈也扛了很多責任。」如今這些悲傷回憶都成為此次演出的養分。

丁寧曾以《春天來了》入圍金鐘女配，卻被柯淑勤等強勁對手環繞，與獎座擦肩，她表示當然有遺憾，卻不因此沮喪，自信表示：「我在我自己心中有地位就好了！」她還積極鼓勵過其他演員：「沒有（拿獎）就沒有，還需要獎項肯定嗎？」

丁寧笑言人生已中過2次獎，第1次是驚喜懷了老大，47歲第3度「鬧出人命」時，再冒念頭：「怎麼又中獎了？」如今為兼顧演戲，常得把孩子託給鄰居和老公照顧。此次在金馬再度面對強敵，是否有信心奪獎？丁寧笑回：「一定要說有信心！」該片26日上映。

(中國時報)

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