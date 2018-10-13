拚翻轉選情 賴揆清理空汙戰場

2018年10月13日 04:10 中國時報 楊孟立 、 楊佳穎 、 張理國 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台中火力發電廠的4部燃煤機組。（本報資料照片）

深澳燃煤電廠事件簿

行政院長賴清德昨天在立法院明確表態，停止興建深澳燃煤電廠，台中火力發電廠的4部燃煤機組也要提前至2024年退場。由於年底大選藍營推反空汙、反深澳公投，讓民進黨選情幾乎被壓著打，賴揆在此時機點政策大轉彎，也引來清理空汙戰場，拚翻轉選情質疑。

天然氣接棒 燃煤改當備用

賴清德上周五在面對綠委羅致政質詢拋出「有條件」停止興建深澳電廠，事隔7天，在答覆綠委江永昌質詢時表示，經過仔細盤點，在觀塘中油第三接收站建置完成後，除了供應大潭電廠第8、9號機組，尚有餘裕供應120多萬千瓦的發電量，因此經濟部同意停止興建深澳電廠，行政院也予以同意。

經濟部長沈榮津接著表示，經盤點後中油第三接收站除了供應原規劃的大潭電廠8、9號機組外，還可另外供應128萬千瓦天然氣機組用氣，超過深澳電廠的120萬千瓦，經濟部決定停建深澳電廠。

「1桃利3市」政策一夕逆轉

沈榮津還在答覆綠委張廖萬堅的詢問中火老舊的1到4號燃煤機組預定在2031年退場，如果天然氣機組提早完工，燃煤機組退場日程能否提前到2023年時說，天然氣機組上場後，中火的4部機組就可以停用，只留作緊急使用。賴清德也承諾，只要2024兩部天然氣順利上場，中火1到4號燃煤機組就可以退場。

令人尋味的是，經濟部前晚還發新聞稿，辯護深澳電廠更新計畫可確保全國電力供應穩定，不是錯誤政策，但時隔24小時，卻出現政策大逆轉。

知情人士不諱言，背後原因，主要是深澳電廠不止影響北、北、基、宜、桃供電，也左右北部5縣市選情，因此，考量深澳電廠選前已無理性討論空間，為免持續延燒，決定「1桃利3市」，快刀斬亂麻。

不再信政府 環團罵騙選票

對於外界及知情人士指稱是為了選與，行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆正式宣布深澳電廠可以停建，是為了邁向2025非核家園跟改善空汙的總目標；對行政團隊來說，把該做的做好，民眾最想看見的結果做好，就是執政最好的表現，至於選情不是行政團隊最優先考量的重點。

不過，對賴揆一夕翻盤，停建深澳電廠，發起北中南反空汙大遊行的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，護藻礁目標不變，要譴責賴揆當初硬要通過深澳案，才會造成一連串動盪不安與對立，浪費寶貴社會資源。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政也說，深澳廠該停建，但用觀塘換深澳根本就是顧選情、騙選票，罔顧專業，人民再也不會相信政府。

(中國時報)