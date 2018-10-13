惡駕害3死 依殺人罪送辦

2018年10月13日 04:10 中國時報 林郁平 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

21歲嫌犯謝亞軒及其22歲友人黃佑呈，前晚無照又在北市南京東路公車專用道飆車競速，造成無辜3人枉死，警方12日罕見以殺人等罪嫌將2人移送台北地檢署，檢方認為2人涉犯重罪，且有勾串滅證之虞，依刑法殺人罪及妨害公眾往來安全致人於死罪，將2人聲押禁見，法官裁定謝、黃各以15萬及10萬交保。

警方調查，謝嫌自稱「松山軒哥」，大學肄業後無所事事，前年在忠孝東路5段糾眾鬥毆遭警方逮捕，今年1月又在遼寧街發生行車糾紛，謝嫌等人竟開車衝撞對方，雙方爆發口角推擠，被依社維法送辦，此外，還有毒品、酒駕等前科。

8月就已吊照 找人借車逞快

黃嫌平日則在萬華活動，前年曾嗆警三字經遭妨害公務送辦，今年8月因酒駕被吊銷駕照。無照的2人上月透過趙姓、呂姓友人向車行租車，前晚黃駕白車在前，出事後沒立即停車查看，後到派出所說明，一群友人開車來接他時還猛按喇叭，態度與行徑極為囂張。

謝嫌駕駛的黑色車輛案發前2天因爆胎送修，前天領車時修車廠老闆提醒謝，車有問題，開太快恐會煞不住。但2人離開修車廠不遠，卻在市區競速，造成黃姓夫婦及謝姓保全慘死。

檢警昨相驗發現3人顱內、胸腔都嚴重內出血、骨折，尤其被捲入車底的謝姓保全四肢變形骨折。家屬重回現場，一度招不到魂，在聲聲哭喊「回家了」，才終於獲允，場面哀戚、令人鼻酸。

人被撞到變形 家屬痛哭招魂

黃姓夫妻的兒子表示，父母買小貨車靠行送貨，原本打算再2年就要退休安養晚年，沒想到前晚幫謝姓保全收拾紙板，3人卻遭飛來橫禍，慘死輪下。

謝嫌到案時否認飆車，但警方根據監視器畫面及後方行車紀錄器畫面，發現2車車速至少70公里以上，因公車專用道縮減，謝為閃進車陣中，失控釀禍。警方認為2嫌是在意識清醒的狀況下，竟不顧他人死活，在尖峰時刻在公車專用道高速競飆以致發生事故，所以依不確定故意殺人罪送辦，另因尚有證人未經訊問，車輛狀況認定等事證尚未蒐證完全，將2人聲押禁見，法官昨夜裁定2人交保。

(中國時報)