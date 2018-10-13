「以核養綠」公投未達標 黃士修嗆不補件 改綁總統大選

2018年10月13日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 魏怡嘉 ／綜合報導 ／綜合報導

中選會昨公布「以核養綠」公投案查對結果，僅27萬9419份連署書符合規定，與成案門檻28萬1745份還差2326份，成為10案中唯一未達標公投案。對此，領銜提案人黃士修怒嗆，「強烈憤怒，卻一點不意外」，批府院黨早已排好劇本封殺，而團隊不會補件，將在明年秋天重新發動，屆時絕對能綁2020總統大選，也將會是搓不掉的數字。

明年秋天重新發動公投

講到激動處，他揚言「我們絕對比國民黨狠毒100萬倍，會絞盡腦汁、燃燒生命，讓民進黨在台灣政壇沒有生存空間！」

據中選會資料，「以核養綠」公投案總連署份數31萬4484份，27萬9419份合格、3萬5065份不合格，其中1963份有偽造情事、5379份重複簽署、102份連署前死亡、9492份未簽名或未蓋章。

中選會副主委陳朝建表示，連署人數不合規定者，主管機關應通知提案領銜人30日內補提，若補提後仍不足額或逾期不補提者，公投案將公告不成立。

黃士修表示，收到許多內部情資，府院黨高層下令，就算竄改數字也要封殺以核養綠公投；且此案第一階段連署不合格率9％，但團隊在第二階段連署時詳填範例，志工逐張檢查，最終交出31萬餘份容錯率10％，如今中選會公布不合格率正巧11％，連數字都照「劇本」走，「府院黨、中選會還想否認造假嗎？」

他質疑，查對結果有9492份未簽名連署書，「當我們智障嗎？每張我們都檢查過了！」他提2訴求，陳英鈐應在3天內交出這些連署書，「否則請準備收我請帖，到凱達格蘭大道辦桌吃飯。」其次，16日中選會委員會中，所有審查委員要拿出良心。

9492份空白連署恐成爭議

至於是否補件？黃士修表示，相關做作為就是為拖延時間，讓「以核養綠」與年底大選脫鉤，因此不會上當也不補件；同時團隊又收集3000張提案書，預計明年秋天重新發動公投，絕對綁得上2020總統大選。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗質疑，9492份「未簽名或未蓋章」連署書，確定是真沒簽名？恐有重大爭議，中選會應講清楚。參與推動連署的台大教授王明鉅表示，他以一位曾參與10多個小時街頭連署志工來看9492這數字，感到不可思議，因簽名是最重要也最基本，更是一定會做的事，請中選會公開這些未簽名連署書以召公信。

(中國時報)