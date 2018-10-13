新聞透視－供電與電價持穩 恐成空頭支票

深澳電廠確定取消後，觀塘環評已過關，未來大潭及林口發電廠都將考慮增建天然機組，但新機組集中台灣西半部，北東區270萬用戶供電風險仍未解。圖為林口發電廠。（本報資料照片）

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中國時報

深澳電廠急轉彎停建，經濟部立刻以增設新燃氣機組，強調2025年供電會更高，電價只漲1％，以安民心。但這兩張支票幾乎可說會成為「空頭支票」。因中央才宣布完，桃園市長鄭文燦立刻打臉同黨同志，說不准大潭電廠再增設機組；而國際天然氣價長期高檔，更別說萬一民營電廠申設成功，發電成本高於台電，電價只漲1％，更難令人相信。

根據台電自己盤點6個北部電廠候選廠址，大潭電廠增設第10部燃氣機組最具可行性。但地方政府在民意壓力下，卻與中央唱反調，即便同黨縣市亦如是。照桃園市府聲明，大潭增設機組將來可能被打回票。如選新北市3個核電廠內增設，未來假設是國民黨市長候選人侯友宜當選，以其反深澳態度，幾乎也可確定答案是NO。

且不說地方政府可能的反對聲浪，即便桃園大潭可申設，也有兩個風險。一是電廠擠滿10部機組，埋下電力過度「集中化」風險，一出問題，又是全台大跳電。其次，選擇大潭，電廠過於集中西半部，以台電北部電網「北東區」來說，核一、二除役後，將只剩協和電廠與東電北送的花蓮和平電廠兩座，只要供電迴路出問題，台北市、基隆、新北市將有大缺電危機。

以攸關民眾荷包的電價來說，經濟部次長曾文生昨坦言以氣代媒，電價會上漲1％，雖然沒有刻意隱瞞，但這種說法仍過於樂觀。首先，國際評估天然氣供需，未來維持高檔機率高。更別說如果最後選擇民營電廠興建，以現在台電向IPP收購用電每度高出0.8到1元來說，屆時電價成本只會墊更高，絕不是更低。

(中國時報)

「以核養綠」公投未達標 黃士修… 燃氣取代深澳 經部估電價漲1％

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