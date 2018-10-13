燃氣取代深澳 經部估電價漲1％

2018年10月13日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠確定停建後，經濟部昨正式啟動替代方案。台電初步盤點出北部6座現有電廠，後續進行增設天然氣機組評估，但以大潭電廠在各項條件都領先，最有機會雀屏中選。不過用較貴的燃氣取代深澳燃煤，經濟部坦言電價會上漲，預估2025年平均電價比使用深澳多1％，若再加上綠電，等於未來每戶每年電費要多支出近2000元。

經濟部次長曾文生表示，觀塘三接站完成後，中油2座儲槽可供氣300萬噸，經台電盤點，有可多供應一部128萬瓩機組使用。除台電已評估幾個地點外，目前有一家IPP民營電廠也說要啟動天然氣機組投資計畫，但要做最後細節評估。

據了解，台電初步盤點出6個地點可增設，包括桃園大潭、林口、新北市核一、二、四，及基隆協和等6電廠。三個核電廠都具現成空地優點，但使用地目、天然氣來源是問題，林口同樣也缺氣源要拉管線，協和則因要建第4天然氣接收站，氣源不是問題，但有舊機組除役影響工期問題，因此考量土地、氣源、輸配電線路上，台電認為，大潭在9部機組外，直接增設第10部可行性最大。

曾文生強調，不管台電增設、民間申設，經濟部都要求一定要能在2025年夏季上線供電，這樣備用容量率至少會跟原定深澳興建後的16.3％打平，甚至提高。

不過以目前燃氣每度成本約2.35元，高過燃煤1.62元來說，燃氣取代深澳120萬瓩缺口，電價勢必上漲。曾文生坦言，經估算，電價到2025年，比預估每度3元再漲1％。

以漲1％每度電價多0.03元來說，以平均每戶每月用電310度看，2025年起每戶每年多花112元電費。這還只是取代深澳成本，如加入綠能占比提高到20％，電價會多2成計算，每戶每年電費合計多出近2000元。

(中國時報)