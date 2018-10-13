深澳停建 企業籲以核養綠補缺口

2018年10月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

政院宣布深澳電廠停建，業界大老直言，「根本是選舉考量！政府先前口口聲聲用數字強調不蓋深澳電廠，北部會缺電，現在卻突然冒出大量電力，不用建了，讓民眾搞不清楚是之前政府騙人，還是現在數字算錯。」

工商協進會理事長林伯豐說，大家都希望減少空汙，但不建深澳電廠，缺電是必然的，這將令許多因貿易戰想遷廠回台大型企業，憂心缺電打退堂鼓。

林伯豐表示，就因供電有缺口，政府當初才會信誓旦旦認為深澳電廠非建不可，如今停建，即使中油第三接收站加入，增加的氣源也難滿足持續攀升的燃氣發電需求，政府實應「以核養綠」，重啟核四。

林伯豐強調，要弭補供電缺口，只能期待核四，由於核一、核二機組老舊，應按時除役，但投入近3000億的核四電廠明明是新建的，為何建而不用，要弭補供電缺口，政府便應啟用核四。

「穩定供電是政府責任！」工總秘書長蔡練生說，業界多支持政府2025年走向非核家園政策，但前提是維持供電穩定及電價合理，這是基本訴求。在未來能源配比上，政府講得很清楚，天然氣50％、燃煤30％及再生能源20％，過去說要蓋深澳電廠是因北部缺電，現卻說三接站過了就可不蓋，難免令外界擔心。

對興建深澳電廠態度反覆，企業大老痛批，一下子要建、一下子又不建，令外界懷疑過去政府所說的是否可信，「倒底是以前騙我？還是現在數字算錯了？」

企業大老強調，深澳電廠該不該蓋，政府最清楚，回顧決策過程，當初政府信誓旦旦說不蓋會缺電，如今不但可不蓋，還說未來中火也將減少燃煤發電，不知為何選舉一到，便突然冒出這麼多電，讓大家不得不擔心政府如今承諾不缺電，是真是假？還是過幾天、選後，又宣布要興建。

(中國時報)