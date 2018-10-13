質疑打假球 環團要求先廢環評

2018年10月13日 04:10 中國時報 廖德修 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

賴揆口頭宣布停建深澳電廠，是否只是為選舉緩兵之計？環團很擔心。因現行《環評法》並無老舊環評案退場機制，環評通過一直有效。久未動工則補辦較易通過的環現差，或更簡單的環差（如深澳案）審查即可。若要避免深澳廠死灰復燃，至少須廢止原先環評結論，將來若想再建，則須以新案重新送環評，屆時要通過就很困難。

台灣蠻野心足協會專任律師蔡雅瀅表示，2006年通過環評的深澳電廠，雖曾因居民強烈反對而喊停，今年卻死灰復燃通過環差審查准許興建。若要避免賴揆宣布「停建深澳」成騙選票話術，最好能廢止環評結論或撤銷環差處分，還有其他機構相關行政處分，才能大幅降低日後續建的可能。

蔡雅瀅說，為防止深澳電廠對健康造成重大危害，可依《行政程序法》123條5款，廢止環評、籌設許可（電業籌設、電業施工許可）等相關行政處分。如2006年通過環評處分附有「檢討過去及未來之發電燃料結構，朝低碳化努力」但書，目前能源配比政策已大幅改變，政府若有誠意不蓋，可據以廢止當年環評結論。

還有今年7月深澳居民已就深澳電廠環差處分提訴願，行政院訴願審議委員會若認為訴願有理，亦可撤銷此次環差處分；加上賴揆已宣布停建深澳電廠，環保署亦可依《訴願法》規定，廢止原始環評結論。

綠色和平能源專案主任張凱婷表示，目前政府僅是宣示性停建，深澳電廠動工前仍有行政程序要走完，包括明年底前提出「海域設施」影響調查報告等。

對此，台電發言人徐造華表示，公司只是下游執行單位，需等經濟部正式停建公文，只要程序上通知到，即會發函環保署，要求撤銷深澳環評案。

(中國時報)