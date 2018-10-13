新聞透視－民進黨機關算盡 不怕陰溝翻船？

2018年10月13日 04:10 中國時報 葉德正

桃園觀塘第三天然氣接收站環評過關，賴揆宣布停建深澳電廠，甚至擬讓台中火力發電廠燃煤4機組退場，這種「1桃利3市」的救新北、贏基隆、穩台中、棄桃園策略，力求選舉利益最大化的如意算盤恐撥錯，因選民票票等值，且民意如流水，民進黨的權謀算計，可別算到最後3都全丟！

選舉空汙戰 綠陷恐慌

今年3月深澳電廠環評，民進黨政府不斷宣示電力短缺，不顧專家學者及新北市府反對，強行通過深澳燃煤電廠環差案，之後多次民調顯示，高達77％民眾反對深澳電廠，讓國民黨主導「反深澳公投」的選戰節奏，逼綠營新北市長參選人蘇貞昌有苦難言，2人民調越拉越遠。

相同問題也發生在台中，選戰之初，民進黨市長林佳龍具執政優勢，更主打建設牌，外界一片看好，但國民黨盧秀燕領銜發起「反空汙公投」，強打台中火力發電廠空汙問題，在「北深澳、中中火」議題串聯延燒下，2人民調在伯仲間，顯見戰況激烈。

相較之下，民進黨六都選情只有桃園最穩，考量利益最大化，民進黨政府通過觀塘環評案，運用天然氣接收站化解深澳、中火兩大危機，打出「救新北、贏基隆、穩台中、棄桃園」策略。

無專業評估 政策反覆

但令人不解的是，興建觀塘第三天然氣接收站，就可解決北部、中部的電力短缺問題嗎？這有經過專業評估嗎？萬一不行，難道選舉過後再宣布誤會一場，續建深澳、中火4機組退而不休？

再者，新北、台中、桃園3都位階平起平坐，怎能不經過專業評估決策，只著眼選情穩定而犧牲桃園藻礁，來搶救新北、台中選情？難道桃園市民就是「細漢」？

國家能源政策必須要有專業考量，不能像煎蛋一樣翻來翻去，選戰更不是裁剪縫紉，把桃園多的票，拿到新北、台中去縫縫補補就能勝選。2014年國民黨吳志揚競選桃園市長外界一片看好，最後鄭文燦翻轉選情，跌破眾人眼鏡翻盤，印證執政失利民心思變，相同情節不也正在上演？

天下沒有穩贏的選戰，民進黨機關算盡，只怕最後陰溝翻船，不但新北、台中救不了，反而連最穩的桃園都丟掉！

(中國時報)