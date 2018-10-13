新聞透視－民進黨機關算盡 不怕陰溝翻船？

台灣北部和西半部去年初因空品不良，PM2.5濃度高，新北市關渡大橋呈現若隱若現畫面，岸邊的樓房與建築幾乎「消失」；如今明為降空汙、實則救新北選情，賴揆宣布停建深澳電廠。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

桃園觀塘第三天然氣接收站環評過關，賴揆宣布停建深澳電廠，甚至擬讓台中火力發電廠燃煤4機組退場，這種「1桃利3市」的救新北、贏基隆、穩台中、棄桃園策略，力求選舉利益最大化的如意算盤恐撥錯，因選民票票等值，且民意如流水，民進黨的權謀算計，可別算到最後3都全丟！

拚翻轉選情 賴揆清理空汙戰場

選舉空汙戰 綠陷恐慌

今年3月深澳電廠環評，民進黨政府不斷宣示電力短缺，不顧專家學者及新北市府反對，強行通過深澳燃煤電廠環差案，之後多次民調顯示，高達77％民眾反對深澳電廠，讓國民黨主導「反深澳公投」的選戰節奏，逼綠營新北市長參選人蘇貞昌有苦難言，2人民調越拉越遠。

相同問題也發生在台中，選戰之初，民進黨市長林佳龍具執政優勢，更主打建設牌，外界一片看好，但國民黨盧秀燕領銜發起「反空汙公投」，強打台中火力發電廠空汙問題，在「北深澳、中中火」議題串聯延燒下，2人民調在伯仲間，顯見戰況激烈。

相較之下，民進黨六都選情只有桃園最穩，考量利益最大化，民進黨政府通過觀塘環評案，運用天然氣接收站化解深澳、中火兩大危機，打出「救新北、贏基隆、穩台中、棄桃園」策略。

無專業評估 政策反覆

但令人不解的是，興建觀塘第三天然氣接收站，就可解決北部、中部的電力短缺問題嗎？這有經過專業評估嗎？萬一不行，難道選舉過後再宣布誤會一場，續建深澳、中火4機組退而不休？

再者，新北、台中、桃園3都位階平起平坐，怎能不經過專業評估決策，只著眼選情穩定而犧牲桃園藻礁，來搶救新北、台中選情？難道桃園市民就是「細漢」？

國家能源政策必須要有專業考量，不能像煎蛋一樣翻來翻去，選戰更不是裁剪縫紉，把桃園多的票，拿到新北、台中去縫縫補補就能勝選。2014年國民黨吳志揚競選桃園市長外界一片看好，最後鄭文燦翻轉選情，跌破眾人眼鏡翻盤，印證執政失利民心思變，相同情節不也正在上演？

天下沒有穩贏的選戰，民進黨機關算盡，只怕最後陰溝翻船，不但新北、台中救不了，反而連最穩的桃園都丟掉！

(中國時報)

反深澳不滿 電廠成選舉籌碼
侯籲政院 正式宣布停建深澳電廠
環團批能源政策 像煎蛋翻來翻去
燕譏選舉騙票 龍樂見減煤
質疑打假球 環團要求先廢環評 燕譏選舉騙票 龍樂見減煤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。