燕譏選舉騙票 龍樂見減煤

2018年10月13日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

行政院長賴清德承諾台中火力發電廠4部燃煤機組可於2023年、新建燃氣機組上場後退場，國民黨台中市長參選人盧秀燕昨天抨擊是為選舉騙選票，質疑「選前握握手，選後下毒手」；台中市長林佳龍則強調，4部燃煤機組退場就是被取代，未來中火5支煙囪將有2支不再冒煙，呼籲不要扭曲中央與賴揆的宣示。

盧秀燕表示，從深澳電廠政策推斷，中火4機組退場的說法根本就是要騙台中市民，讓中火再增設2部燃氣機組，是因民進黨台中選情緊張才說的。賴揆沒說未來4部燃煤機組要除役，而是轉為退場備用，未來是10加2，空汙無法減少，還會火力全開。

盧秀燕並拿出台電提出的108年度預算書，指台中電廠計畫2027年燃氣機組才會完工，賴揆承諾2023年讓4部燃煤機組退場，前後達4年落差，「難道是預算書寫錯？」

前台中市長胡志強也指出，距年底選舉不到2個月，民進黨中央宣布中火增燃氣機組、要換掉燃煤機組，在能源方面，完全沒有概念要將國家帶到什麼方向，而是看民調在改變，這是危險現象。

台電表示，規畫增設2部燃氣機組分別於2024、2025年正式運轉，2023年試營運，配合賴揆承諾會加快期程，在2023年底達到併聯發電；預算書上2027年完工，是因商轉後仍有周邊設備工程要施作。

針對盧陣營的質疑，林佳龍強調「政策主導預算」，樂見減煤不減電，讓中電可以中用，中火2部燃煤機組提前停役，是國家能源政策，且有具體時程，既然是退場，就是被取代，呼籲對手不要用負面方式扭曲。

林佳龍說，請批評的人反思自己過去沒有關心這個問題？甚至是問題的製造者？當現在地方與中央願承擔責任、政府有具體改善作為，不要再抹黑批評，他期待空汙防制應是全民運動，不要再流於選舉的口水。

台中市政府表示，中火燃煤退場是好事，遺憾盧立委竟反對。

(中國時報)