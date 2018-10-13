環團批能源政策 像煎蛋翻來翻去

2018年10月13日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、巫靜婷／綜合報導 呂筱蟬、、巫靜婷／綜合報導

12日行政院長賴清德宣布經濟部已同意停建深澳電廠，為桃園選情投下政治震撼彈。國民黨桃園市長參選人陳學聖以「唯一重傷害」形容，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政更痛批政府騙人，要號召人民上街頭抗議。

蔡英文總統昨赴苗栗公館，面對媒體詢問對深澳電廠停建看法說：「看法不是在行政院、立法院都講完了嗎？」媒體追問賴揆表態支持經濟部同意停建深澳電廠，她面露尷尬笑容，雙手一攤後便轉身驅車離開。桃園市長鄭文燦則透過新聞處長張惇涵發表回應，表示大潭電廠案已遭過度操作扭曲，外界所謂的政治交換說，也非常不妥當，這會扭曲理性討論，未來大潭電場第三接收站完工後，不會再核准新機組。

陳學聖痛批，不管興建深澳電廠或是興建觀塘第三天然氣接收站，對桃園來說都是傷害，之前是「雙重傷害」，現在則是「唯一重傷害」。他批評，民進黨政府把台灣人民玩弄股掌間，混蛋執政、政治算計、背信忘義及蠻橫，無情奪走桃園人健康及屠殺桃園生態環境，大潭電廠中油觀塘第三天然氣接收站豈能成為政治籌碼，豈能成為蘇貞昌選情救星，呼籲市民用選票換取桃園人的尊嚴、生態及健康。

潘忠政在臉書上發文，對賴揆宣布停建深澳電廠提6點聲明。他提到，國家能源政策以及評估電廠是否興建，為什麼可以像煎蛋一樣隨意翻來翻去？賴清德若非草率治國，就是有太多資訊隱藏沒有揭露給人民，可以證明深澳電廠自始就是假議題。他嚴正譴責，深澳跟三接並非二選一，三接請賴清德把黑手拿開，重新評估。

潘忠政說，賴清德強勢把黑手伸入三接的環評案，破壞程序及環評精神，一定有別的目的，根本沒有通過人民的檢驗，三接的爭議應該攤在陽光下，不是讓蔡英文政府去救新北市的選情，全民對賴清德也只剩下懷疑。鄭文燦的選情在桃園不一定那麼樂觀，別害了鄭文燦，這個政府做決策只看少數人意見，憤怒的人民一定要走上街頭做反抗。

(中國時報)