侯籲政院 正式宣布停建深澳電廠

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）12日舉行形象廣告發表會，與議員分享怎麼給市民好日子，對賴揆停建深澳燃煤電廠，要求應該由行政院正式公布。（葉德正攝）

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中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德宣布停建深澳燃煤電廠，國民黨新北市長參選人侯友宜說，欣見中央踩煞車，當初行政院強調非蓋不可、不蓋會缺電，如今態度反覆，應正式對外宣布停建，才不會又政策轉彎；蘇貞昌競選辦公室則說，經濟部經評估、盤點決定停建，專業問題專業解決，是負責任的做法。

侯友宜強調，他不反對蓋電廠，但反對蓋破壞生態、傷害人民健康的深澳燃煤電廠，除了賴揆在立院答詢，行政院也應正式對外宣布，他也呼籲老縣長該正式表達對燃煤電廠的態度。

新北市長朱立倫則說，深澳電廠早已是中止的計畫，這2年行政院重啟計畫造成民眾恐慌，能夠宣布停建，市民非常歡迎，也希望未來行政院做任何政策規畫，要重視市民健康，也要尊重民意。

對於立委要求賴清德追究責任，賴回應「能追究朱立倫嗎？」一語，新北市府反駁指出，深澳電廠更新擴建計畫是2005年，當時為民進黨執政，由行政院會通過，2006年通過環評時的行政院長是蘇貞昌，深澳電廠並非由朱立倫核定拍板。

蘇辦發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌堅持興建電廠前提要安全、無汙染，不應為個人選舉利益，將選舉簡略成電廠問題，他也呼籲侯友宜好好談市政，不要再消費深澳議題。

新北市環保局長劉和然認為，經濟部和台電應「主動申請廢止深澳環評結論」，避免深澳燃煤電廠死灰復燃，也籲2位新北市長參選人「承諾新北市不再核發生煤許可」。

基隆市長林右昌表示，尊重行政院和經濟部的能源政策，讓一切回歸理性跟專業；宜蘭代理縣長陳金德也支持經濟部做法。

(中國時報)

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