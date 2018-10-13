反深澳不滿 電廠成選舉籌碼

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中國時報
／基隆報導

深澳電廠議題持續延燒，行政院長賴清德昨在立法院接受民進黨立委江永昌質詢時明確表示，經濟部已經同意停止興建深澳電廠，行政院也予以支持。對此，反深澳自救會長陳志強表示，賴清德的決定，證明深澳電廠當初根本沒有必要性，硬要在選舉前才提出「交換說」，顯然把深澳電廠當成選舉籌碼。

「哪有政府這樣做事！」陳志強表示，雖然肯定賴清德的決定，只是他質疑，深澳電廠爭議不斷，卻拖到觀塘案闖關環評後，才火速同意停止興建，擺明是為了選舉操作，質疑賴清德想搶救民進黨低迷的新北選情。

陳志強指出，藻礁就像是代罪羔羊，民進黨身為執政黨，對電力的盤點卻不清楚，無法提供民眾正確資訊，痛批「這不就是設局嗎」！

此外，台電當初向人民喊話，「深澳電廠一定要蓋，否則北台灣將嚴重缺電」，但現在事實證明，深澳電廠根本沒有建造的必要性。政府應該搞清楚要執行哪一個方案，才是對人民最好、傷害最低，不應該在民間極度反彈之後，才「視情況」提出替代方案。

當地環保志工陳信助表示，「不蓋是最好」，北北基居民終於不用活在燃煤電廠的陰影之下，北海岸好不容易建立起來的海洋生態也能免於被汙染，雖然政策執行一改再改，但賴清德能夠懸崖勒馬，當地民眾都樂觀看待。

不過他也感慨，深澳電廠雖然沒有了，卻換成觀音的藻礁被出賣，天然氣接收站蓋在桃園觀音，可能引發生態浩劫，「只是換成其他地方倒楣」，問題沒有完全解決，質疑政府「為何老是幹這種事情！」

(中國時報)

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