日媒看好選總統 柯嘴說沒準備 默默在研究

台北市長柯文哲(資料照)

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中國時報
／台北報導

日本《朝日新聞》11日刊登台北市長柯文哲專訪，分析在藍綠兩大政黨支持度低迷的狀況下，柯文哲「存在感增大」，已是未來參選總統的熱門人選。對此，柯12日表示，受訪時講什麼都很小心，但對方的評論就不是他可以控制，不能把評論變成他講的；至於選總統的規畫，柯反問：「沒準備、沒組織、沒基金會、沒募款，我什麼都沒做，為什麼新聞要這樣炒作？」

柯准第一爸媽凸全台輔選

兩岸困境增加存在感

不過，柯文哲又意有所指透露，自己最近的確有在研究歷任總統的施政滿意度。他指出，阿扁撐到6年、馬英九4年，蔡英文2年，代表台灣人民對政府要求越來越高；他認為，有時台灣選民期望太高，但不要幻想換個政府，從此就可以過幸福快樂的日子。雖柯稱挑戰總統大位「目前沒規畫」，但絕對不是「沒研究過」。

針對朝日新聞報導，媒體昨問柯文哲，是否有在專訪中提到「2020有柯文哲，會是蠻大的衝擊」？柯說，他一定不會這樣講。媒體又問，朝日新聞認為他是選總統熱門人選，並說目前兩岸困境是柯存在感增加的原因；柯先反問，朝日新聞有這樣寫嗎？接著又說，他跟朝日講什麼自己非常清楚、非常小心，但評論就不是他可以控制，不能把評論變成他講的，兩個不一樣。

別幻想換政府就幸福

至於對外媒此番評論看法，柯文哲強調，「我沒準備、沒組織、沒基金會、沒募款，我什麼都沒做，為什麼新聞這樣炒作？」

不過，柯文哲也坦言，他的確有在受訪時提到，台灣20年來，從1994年台北市長選舉到2014年都是藍綠對抗、兩極對抗，直到2014年才出現第三種選擇；而經過4年到了2018年，這股藍綠以外的新興力量有存活下來，未來會對台灣政治產生多大影響，則還要再觀察。

柯文哲更直言，政黨輪替以後，台灣選民有時候還是期望太高，其實不要幻想換個政府從此就過著幸福快樂的日子。他透露，最近研究總統滿意度，阿扁撐到6年、馬英九4年，蔡英文2年，表示台灣人民對政府要求越來越高。

(中國時報)

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