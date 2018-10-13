柯准第一爸媽凸全台輔選

柯媽（左一）到台中市陪同市議員參選人柯貞竹（左二）到向上市場拜票，大受歡迎展現高人氣。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

「第一爸媽」台北市長柯文哲父母12日到台中市，陪同議員參選人柯貞竹拜票，針對柯文哲日前透露，柯爸、柯媽全台跑透透，他事前不知情，還為此吵架。柯媽笑著說，她確實沒告訴兒子要南下站台；至於是否為此吵架？柯媽直爽地說「毋啦！伊干敢罵我！我是伊媽媽咧！伊只有問我，哩係跑去叨位？」

日本媒體《朝日新聞》日前報導柯文哲被視為未來選總統的熱門人選，柯如參選2020年總統大選，支持度會勝過蔡英文總統。柯媽說，那是預設立場，講會被笑，「我們也不敢這樣想」，一定要尊重蔡總統，她要再選，他們一定支持蔡。柯媽強調，人要做什麼「頭路」，是天決定，不是自己決定的。

柯文哲的父親柯承發及母親何瑞英12日上午陪同台中市中西區議員參選人柯貞竹到向上市場拜票，「第一爸媽」展現高人氣，受到攤商及婆婆媽媽熱情歡迎。

柯媽表示，朋友向她推薦柯貞竹，她認為柯貞竹與他們同姓「柯」且理念符合，她覺得當議員有腳踏實地認真做並為百姓著想；但柯文哲是否認同柯貞竹，她並不知道。

至於此次再來台中輔選，有事先徵求柯文哲同意嗎？柯媽說，有告知柯團隊，獲得同意「可以來」。對於柯爸柯媽所展現的高人氣，柯媽笑著說，她不是專家，謝謝支持。

針對網路流傳寫上「柯文哲」名字的金牌被當標靶狂射的影片，柯媽則表示，「謀滴驚啦！」「我們又沒做什麼壞代誌！要大家都同心非常困難，盡量做對ㄟ代誌就好，要驚，就免生活」。

(中國時報)

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