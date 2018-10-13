韓預言開票後 民進黨臉發黑

2018年10月13日 04:10 中國時報 林宏聰 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

網友北漂影片持續被罵造假、抄襲，國民黨高雄市長參選人韓國瑜12日自嘲對綠營「每日一黑」已經很習慣了，並預告對方追殺力道肯定持續加強，很快轉為每小時一黑、每分鐘一黑，但他深信開票當晚「民進黨的臉會發黑」。

「今天他們又黑我什麼了？」韓國瑜近日接受媒體訪問，都用這個問句開場。他說，民進黨已執政，平時吃香喝辣，選舉一到還是抹黑，狂把韓國瑜打成大壞蛋，唯一目的就是強調陳其邁是個大好蛋，千萬別投韓國瑜。

韓國瑜說，選舉應該是2位主要參選人對決辯論，告訴市民未來如何治理高雄，而不是動用奇怪招式抹黑；他預告綠營「每日一黑」很快就轉為每小時一黑，投票前幾天每分鐘一黑，「最後開票，我相信民進黨臉會發黑」。

韓國瑜在日前造勢場合，一席「誰給高雄帶來1萬個工作機會，我就陪他睡覺」，也挨批失言，他強調「態度決定高度」，誰投資創造1萬個工作機會，他就以身相許、晚上陪睡覺泡茶聊天，這是彰顯招商態度，其他只是文字表述而已。

而他與網紅「館長」陳之漢網路直播後，館長臉書就被停權7天，韓國瑜昨重申，「令人懷疑有公權力介入」，民進黨打壓無所不用其極，甚至可能動用國家機器，所以他也很擔心剪輯「北漂影片」的網友，基於道義，他願提供法律協助。

民進黨高雄市長參選人陳其邁則表示，館長是有趣的人，雖然講話有些不雅，但相信他很聰明，知道臉書負責人不是民進黨籍的，但市長參選人講話要有憑有據，隨便影射政治力介入，「不是成熟政治人物的作法，選民不會認同」。

不過，面對韓國瑜聲勢走揚，民進黨秘書長洪耀福說，韓的聲量是來自全台灣，藍軍在高雄還有一定的實力，被民進黨壓制快20年，加上網路上很多對年金改革的不滿，被壓抑的力量突然看到一個新的力量、新的機會，瞬間爆發，「這是藍軍迅速集結」。

至於韓國瑜是否有拉到民進黨的支持者？他說，陳其邁支持度都很穩定，並沒有下來，沒有什麼跑掉，就是藍軍集結；本來大家都是認為藍軍在高雄沒有機會，所以表態率很低，而選舉會拉近是很正常的，再弱的地方都其基本實力。

洪耀福說，選舉緊張都是好事，要如臨深淵、如履薄冰，不管在任何縣市，「我們都很認真在選，認真選舉是對選民的尊重。」

(中國時報)