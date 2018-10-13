陳批阻交通建設 韓斥張飛打岳飛

2018年10月13日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁12日預告鐵路地下化將通車，並批藍營阻撓高雄進步，質問韓國瑜「未來國民黨立院黨團支持軌道建設預算嗎？」韓國瑜則痛斥對手「張飛打岳飛」，直言不反對交通建設，問題是財政不能透支，不能債留子孫。

陳其邁昨與競選團隊總幹事召集人劉世芳、黨籍議員參選人開記者會，預告鐵路地下化14日即將通車，曾任高市副市長的劉世芳回想起當年推動過程，感性表示：「當第1班車開出的時候，我恐怕會掉淚」。

她說，鐵路地下化總經費998億元，三個階段計畫分別由謝長廷、蘇貞昌、張俊雄擔任行政院長任內核定，而馬英九總統任內，卻將高雄市府配合款額度提高、也拒絕無償撥用沿線綠廊道土地，「如果不是馬政府延宕，1年前早就通車了」。

陳其邁則痛批，國民黨對高雄建設都是說一套、做一套，反對前瞻計畫，結果韓國瑜要選市長又說贊成，「未來國民黨國會黨團、議會黨團支持交通建設預算嗎？」他呼籲市民做出智慧選擇，支持高雄的建設，就應該支持民進黨籍的市長及議員。

「哪個選市長的會反對交通建設、教育提升、經濟發展？那不是神經病嗎？」韓國瑜說，國民黨立院黨團是不希望國家在財政困難下，繼續大量借錢、債留子孫，但對手陳其邁一定要套在一塊兒講，「張飛打岳飛，沒有意義」。

他強調，財政為庶政之母，高雄如今欠債3000億元，院轄市的市長看問題要有洞悉力，不要捲在政黨惡鬥、抹黑裡，不必硬把韓國瑜打成反對交通建設，他唯一堅持財政不能透支，至於各項符合市民需求的建設，沒有人會反對。

(中國時報)