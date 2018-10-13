高思博合體韓國瑜 主打南高雙城

國民黨台南市參選人高思博與高雄市長參選人韓國瑜合體破除西瓜執政，「南高合作、共創新藍天」看板12日亮相。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

選戰倒數衝刺，企圖問鼎市長寶座的參選人磨拳霍霍。國民黨台南市參選人高思博與高雄市長參選人韓國瑜合體破除西瓜執政，「南高合作、共創新藍天」看板12日亮相，高掛在台南市多處重要路口，誓言要讓南台灣成為台灣最有錢的城巿，「高雄翻，台南也要一起翻！」

韓國瑜人氣高漲，台南市黨部主委謝龍介也看好這股「韓流」的外溢效應，可望拉抬緊鄰高雄的台南選情，隨著南高雙城合作呼聲不斷，高思博最新一波看板12日出爐，果真上演2人同框合體。

「南高合作、共創新藍天」高思博、韓國瑜雙雄看板在台南多處重要路口現蹤，讓人眼睛一亮，也立刻形成話題，「會賣菜的韓國瑜和『經濟博起』的高思博合作，讓人相當期待。」

高思博說，與韓國瑜目標一致，要讓南台灣成台灣最有錢城巿，高雄、台南民眾都能過上好日子，「高雄翻，台南也要一起翻。」他還說，台南、高雄已簽訂「雙城跨域合作意向書」，未來當選將攜手打造南台灣成為「黃金雙子城」，光是台南就可創造10萬人就業機會。

韓國瑜表示，記憶中的台南和高雄是錢淹腳目的地方，到處可見雙B驕車，但現在高雄變得又老又窮，台南也不公不義，因此將和高思博合作，全力爭取南台灣經濟建設，把最好的東西賣出去，讓南台灣成為台灣最有錢城巿。

高思博指出，選民在意的是誰能提振經濟發展、帶給人民好的生活，民進黨在南高兩都已執政20年以上，年底兩都要一起翻，破除西瓜執政。

(中國時報)

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