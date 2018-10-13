高通案 立委要公平會停止和解

2018年10月13日 04:10 中國時報 季節 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委吳志揚12日再指控公平會主委黃美瑛，對顏廷棟、張宏浩兩位委員的離職原因說謊。此外，8月8日委員會議通過決議的和解筆錄內容，指公平會竟返還高通提交的53張本票。他質疑為何急著還？萬一高通沒兌現投資承諾，那我國將賠了夫人又折兵；他要求公平會立刻停止履行免罰美商高通234億的和解條件。

委員憤辭 主委說謊

面對黃美瑛解釋兩人是為了回校任教所以請辭，吳志揚表示，公平會在今年5月9日決定向高通和解的會議上，兩位委員反對和解也明確表達立場後，便在通過的第一時間，當著黃美瑛等人面前請辭；和解才是讓兩人衍生義憤請辭的原因，回校任教只是請辭的結果。

吳志揚再表示，5月9日這場關鍵會議中，雖歷經對234億罰鍰和解的異議，及公平委員的人事變動，但公平會事後記錄除只用「照案通過」四字草草了事，上述重要過程皆未登載，更顯有鬼；更不存在黃美瑛的「共識決」說法，請公平會立刻公布錄音檔。

急還本票 自廢武功

他再爆第二個內幕，指公平會8月8日委員會議通過決議的和解筆錄內容，竟返還高通提交的53張剩餘本票。吳志揚不解公平會為何急著還回去？高通還沒兌現投資承諾，公平會形同將手上的武器提早奉送。

吳志揚指出，連高通真正承諾的投資內容，外界都還被蒙在鼓裡。因高通必需要履行一份中文及英文互譯的「行為承諾書」文件，但公平會至今仍拒絕公開，甚至連「行為承諾書」的存在都不曾對外說過，明顯規避監督，大搞黑箱，如何讓人相信沒圖利、沒喪權辱國？

他說，公平會在蔡英文總統「同慶之旅」，將過境美國前兩天，宣布免罰高通的234億和解條件中，有何不可告人之處？難道真是如公平委員洪財隆3月臉書所言，涉及到國安，甚至外交、國防層面秘密？

高通投資 一團迷霧

公平會則回應吳的指控是「子虛烏有」，強調公平會與高通訴訟和解的具體承諾內容，已於8月10日以新聞稿方式對外公開，並已公佈在公平會網站上。另外與高通和解後，公平會持續監督後續作業，也尚未返回本票。

公平會表示，與高通和解的產業方案內容，包括「成立台灣營運與製造工程暨測試中心」、「5G技術與產品開發」、「協助台灣OEM廠商拓展全球市場及開發新興產品」、「在台灣進行研發新創及生態系發展」等；未來每年計畫執行狀況也都會對外公佈，以受檢視。

(中國時報)