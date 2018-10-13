顏廷棟轟公平會獨裁 非獨立

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中國時報
／台北報導

公平會主委黃美瑛在立院接受質詢時，向立委表示，不清楚前委員顏廷棟、張宏浩兩人的辭職原因，且兩人也沒有反對與高通和解，對此，顏廷棟、張宏浩一致表示，「就是因為反對無效才會辭職」，支持公平會公開當時的會議記錄，直接向外界揭露改變立場的原因。

張宏浩說，不要躲在獨立機關保護傘下，顏廷棟亦抨擊，「這不是獨立、是獨裁」！

顏廷棟說：「黃美瑛的說法對我們很不公平，任期剩半年幹嘛急著走？」若他與張兩人當初不反對，等到辭職才大喊反對，這不是很奇怪嗎？張宏浩也說，怎麼可能反對都不提，直接提離職？

立委吳志揚指出，在5月9日的關鍵會議中，公平會決定向法院展開與高通和解的訴訟，顏、張兩人也在同時提出離職，然而，當日的會議記錄卻以「照案通過」草草帶過，質疑這是避重就輕。

顏廷棟說，高通案這麼重大的案件怎麼可能沒有表決直接「照案通過」？除非涉及國安問題，他支持公平會公開當時會議的錄音檔，「明明是一個限制競爭的決議，怎麼會跟國安扯上關係？難道不和解就有國安問題？」狠批公平會是誇大其詞。

顏廷棟表示，高通在違法受查期間，正與經濟部商談投資事項，卻以投資威脅不得對其開罰，「不是一個跨國企業應有的企業責任」，事後政府決定與其和解也「不是法治國家該做的」，就連其他共產國家都不會接受，「非常糟糕。」

(中國時報)

高通案 立委要公平會停止和解

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