台大否決陳思寬借調中經院長

2018年10月13日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大摃上綠營？台大國企系教授陳厚銘昨日在臉書發文，指台大國企系教授陳思寬借調中經院院長，未獲台大通過引發關注。對此台大表示，與中經院土地糾紛未解，自1996年雙方終止學術合作關係後，即未曾借調教師到中經院，現在訴訟亦正在進行中，強調「本案依照本校借調處理要點規定未便同意」，意即不同意借調陳思寬任中經院院長。

中華經濟研究院9月下旬由董事會通過新任院長陳思寬，預計將在11月1日向台大借調而出任。陳厚銘卻在臉書踢爆，台大與中經院院區長年因土地房屋遷讓問題未解，因而否決陳思寬的借調案，成為國家智庫首長借調案遭否決的第一個案例。

「人事借調案和遷讓房屋訴訟案是兩個獨立事件，況且兩機構都是國家公器。」陳厚銘認為，對於台大否決陳思寬借調案，「個人以為台灣大學不宜縮限自己的氣度」，應該展現世界一流大學的宏偉格局，暫時放下兩個個體的法律糾紛，將國家發展整體利益視為第一優先，重新思考陳思寬的借調案。

陳厚銘指出，台大與中經院的土地糾紛訴訟案正在進行中，訴訟可能在未來1年內有結果，基於官司輸贏的考量，校方才會決定不通過借調陳思寬；但陳思寬借調中經院擔任院長，對未來雙方的合作發展，以及解決兩造的遷讓房屋訴訟案都會有幫助，他呼籲，台大展現世界頂尖學術機構的高度與格局，重新審慎考慮核准這項人事借調案。

台大昨日透過聲明表示，針對中經院院長借調一案，台大自1996年終止與中經院的長期學術合作合約，並於1997年通知校內各一級單位。依照審計部審核通知：「將經管之國有公用不動產，無償提供財團法人中華經濟研究院使用，…不符合上開無償提供使用原則」。

為解決中經院館舍使用台大校地問題，台大多次發文中經院，中經院皆無正面回應，台大因而在2011年11月依法提請訴訟，並強調，「此後即未曾借調師長至中經院」。

(中國時報)