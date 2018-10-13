新聞透視－利之所趨 台大中經院還有得吵

2018年10月13日 04:10 中國時報 李侑珊

台大國企系教授陳思寬借調中經院長，遭台大否決，表面看似是台大與中經院多年喬不攏的土地糾紛，實際上瞄準的，卻是中經院研究收入與盈餘，兩造互不相讓，台大大動作拒絕借調，並不令人意外。

台大與中經院院區土地房屋遷讓問題長年未解，為釐清兩個學術機構對於這塊地區的土地所有權，台大在10多年前清查校地時，當時便有校務會議代表表示，中經院院區土地為台大所有，並由台大無償租借給中經院使用。

然而中經院認為土地上的院舍為自建，雙方對於土地房屋的認知沒有交集，台大為此走上法律途徑，2011年11月就中經院房屋遷讓等糾紛展開民事訴訟。

中經院一名退休研究人員透露，中經院成立於1981年，在當時的政治氛圍下，國內土地大多屬於政府所有，其中當然也包含台大校地，中經院院區既然屬於台大，但早年雙方並未簽約規範雙方的土地房屋所有權利。

隨著台大周邊校區逐漸發展起來，中經院區及其研究項目也都獲利，在經濟環境好的時候，院方也因此而增添不少收入，在利益條件不斷擴張下，「新的人事不斷遞補、上位，問題就來了」，每個人都想要占著更大的利益，就更不想還台大了。

台大為了確定並取得中經院土地所有權，可說是費盡心思，昨日校方的回應，多次強調行文中經院，稱中經院院區為台大校舍，中經院卻卻未對外回應，營造中經院「點頭默許」的氣氛，眼看這起人事案短期恐難落幕，不少台大教授與中經院研究人員殷盼，「法律歸法律，學術歸學術」，讓有能力的人能出面調停此事，勿讓中經院人事案政治化。

(中國時報)