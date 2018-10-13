育才無數 交大前校長張俊彥辭世

1965年我國成功製造第一批雙極性矽平面電晶體研發團隊，張俊彥（左三）為參與成員之一。（交大提供）

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中國時報
／竹市報導

國立交通大學前校長張俊彥12日因病過世，享壽81歲。張俊彥是台灣首位本土工學博士，也是國內半導體界的先鋒，作育人才無數，辭世消息令學界、產業界人士不捨，家屬將遵從張遺願，告別式不對外公開，僅由家人追思治喪。

交大方面已證實張俊彥病逝的消息，指張2年前和癌症對抗，昨天凌晨過世，家人服侍在側，校方對此表達遺憾、惋惜，也推崇張對學界及產業界的貢獻，將擇期舉辦紀念研討會。

張俊彥出生台南，是台灣首位本土工學博士，早年原有意出國深造，後因父親張木火捲入麻豆事件，張遭警總列入黑名單，因而未能成行，1970年在台完成博士學業，成為第一位本土工學博士。

在當時研究資源極度匱乏的年代，張俊彥自立自強，與研究團隊做出雷射、電波發射台，及國內第一顆電晶體，並在國際學術期刊發表第一篇半導體論文，為台灣半導體界帶來承先啟後的的歷史效益。

交大校長張懋中表示，1964年張俊彥與張瑞夫教授，在朱蘭成和施敏教授的指導之下，共同建立台灣首座半導體實驗室，成功研製出我國第一枚積體電路，培養出許多台灣的電子資訊產業人才。

擔任交大校長時期，更與世界名校柏克萊大學簽約進行長達10年的實質合作交流計畫，全力發展電資領域，其一生可說是全程參與半導體產業建構的歷程，學經歷紀錄可謂台灣40年IC發展縮影，在台灣學界享有「半導體之父」之美名。

交大師生回憶，張俊彥為人風趣嚴謹，在學術上有極高成就，也幾乎將畢生奉獻給交大。此外，張也長年擔任企業顧問，所得幾乎全投入交大校務基金，總額超過1億元。

(中國時報)

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