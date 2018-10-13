三重水岸宅 4字頭起跳

2018年10月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「日日東森」以每坪42萬元及早鳥優惠，搶攻雙北首購、換屋族。（東林建設提供）

茂德以主打中小坪數的「仁仁愛」搶進三重仁義段重劃區。（甲山林提供）

2018年三重重劃區推案概況

有「九橋之都」稱譽的新北市三重區，鄰近台北市，隨著房市回溫，不僅營建股王長虹推出跨足三重首案「長虹天馥」，新興重劃區也吸引建商大舉插旗，近期更有「日日東森」、「水丰景」等個案搶進，由於成交單價主要落在40至58萬元，且區內不少個案坐擁河岸景觀，為大台北地區少見的平價水岸宅。

擁河岸景觀 兼具生活機能

長虹建設發言人陳茂慶表示，「長虹天馥」為總銷約17億的成屋案，會搶進三重推案，主因當前為首購自住市場，看好其鄰近台北市、交通便利，且基地緊鄰大同公園、修德國小，擺脫三重舊市區過去予人道路狹小、市容雜亂印象。

另三重區內仁義段重劃區、二重疏洪道重劃區，近年來更為建築業兵家必爭之地。吸引東森、茂德、元利、寶佳、中悅、冠德、潤泰、鄉林等知名建商卡位。其中仁義段重劃區，繼上半年茂德推出「仁仁愛」後，東森建設成軍首案「日日東森」也在本周問世。

東森建設總經理賴建程表示，很多河岸旁的重劃區沒有生活機能，而有生活機能的重劃區卻無河岸景觀，下半年擁有百億案量蓄勢待發的仁義段重劃區兩者兼具。

「日日東森」以每坪42萬元，及早鳥優惠搶攻雙北首購、換屋族，主打專為自住設計前後陽台、間間雙人房，除新北三重、蘆洲等在地客層外，也有不少來自北市士林區等雙北首購族群湧入。

至於二重疏洪道重劃區分為右側「三重段」、左側「五谷王段」兩區塊，由於均擁有鄰大台北都會公園、水岸景觀等利基，下半年主要推案有「國泰悅」、「新濠漾」、「水丰景」等。

走路10分鐘 搭捷運進北市

「國泰悅」專案經理曾詩傑說，「國泰悅」位於二重疏洪道重劃區左側五谷王段，鄰近捷運先嗇宮站，距家樂福等大賣場不遠，附近有大台北都會公園，鑑於未來住戶應有騎自行車運動、溜寵物需求，該案公設特別設有洗腳專區與栓寵物區。

「水丰景」專案龔志年則表示，二重疏洪道重劃區「五谷王段」，正興建一景觀橋連接右岸，未來民眾步行約10分鐘便可到機捷三重站，搭捷運進台北市，或透過捷運網，前往其他地區。

在五谷王段區內擁有兩塊基地的潤泰新總經理李志宏表示，目前兩基地已在申請建照中，為符合自住需求，採中小坪數、實用空間規畫，預期明年可望推出。

(中國時報)