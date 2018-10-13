大公園 鄰捷運 重劃區亮起來

2018年10月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

鄰近美國紐約市中央公園1.25倍的大台北都會公園，加上重劃區整齊街道、4字頭起跳的親民價格，讓三重新興重劃區與新店央北、板橋江翠北側、土城暫緩發等重劃區，躋身建商積極插旗布局重地，也吸引不少台北客移居。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，三重早年是中、南部移民聚集的城市，舊市區發展成熟且生活機能完備，但因市容老舊擁擠和環境不佳等疑慮，客層幾乎都是在地客。但像重陽重劃區、仁義段重劃區等地，因整體環境較好，受到台北客、新北第一圈居民青睞，與舊市區形成截然不同的市場。

尤其現在三重新興重劃區，建案多走平價路線，易受客戶青睞，銷售成績普遍不差。其中，仁義段重劃區，座落高速公路北側，緊鄰熱鬧的仁義街、龍門路、五華街商圈，以及淡水河濱公園河岸景觀，周邊有傳統市集、家樂福等生活機能純熟，距離中和新蘆線捷運三重國小站、三和國中站，以及未來環狀線捷運五華國小站不遠。

近2年仁義段已吸引東森、茂德、元利、寶佳、欣巴巴、達麗、中悅建設等超過10家建商插旗卡位，就連超市龍頭「全聯」也搶攻此區，準備打造550坪的大型旗艦店商場。

至於坐擁大台北都會公園的二重疏洪道重劃區以淡水河為界，右側則為「三重段」，周邊有三重捷運站交匯機捷線與中和新蘆線雙捷運；左側為「五谷王段」，距捷運先嗇宮站不遠，重劃區內也吸引潤泰新、冠德、鄉林等建商插旗。

東森建設總經理賴建程指出，自住客當道下，雙北較熱門吸睛的多為中低總價產品，總價800至1200萬元為首購族、小家庭較可負擔，1200至1500萬元則為換屋首選，目前三重3大重劃區，重陽重劃區多鎖定大坪數產品、總價較高，二重疏洪道兩側重劃區與仁義段重劃區每坪單價則多在4至5字頭，幾乎趨近當地中古屋房價。

(中國時報)