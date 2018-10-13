居家創意fu－棉被加裝子母扣 輕鬆保暖

台灣消費者秋冬最愛羽絨被，若被子與身體間的溫度維持33°C左右，是人體最舒適的熟睡溫度。（合隆羽藏提供）

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中國時報
／台北報導

秋天氣溫變化大，居家保暖稍有輕忽，就可能受寒感冒；HOLA表示，在溫差變化大又快環境下，「彈性調整」保暖度是關鍵。

因此，建議在棉被四角、側邊12處，加裝子母扣的設計，天氣變冷時可將同尺寸兩條被子拼在一起，使被胎不易跑位，彈性調整、增減被胎厚度，輕鬆搞定秋天保暖事。

以秋天晚間15度到20度左右的氣溫，HOLA針對不同體質消費者，提出居家保暖對策，對一般消費者來說，可以收起涼被，善用被胎子母扣設計，將薄被、機能被或蓋被套二合一，因應溫度變化、快速拆解、調整暖度；對於懼寒者，HOLA建議，可以隨時更換冬被，以利手腳冰冷者瞬間暖和。

隨百貨通路周年慶開打，HOLA透露，台灣民眾冬天最愛的是羽絨被，佔秋冬銷售量4成以上，理由很簡單，質地輕巧保暖，價格親民，品質較優、羽絨佔比90%的羽絨被，價格約5、6000元，CP值最高，而羽絨、羽毛佔比各50%的羽絨被，價格則可壓低至2、3000元。

合隆羽藏董事長陳彥誠表示，被子與身體間的溫度維持33°C左右，人體將會進入舒適的熟睡狀態，挑選羽絨被訴求絨朵結構完整、飽滿，搭配立體車縫，將能發揮最優良的保溫效能。

天氣劇變下，SOGO百貨建議，首選是親膚性高的蠶絲被，不僅有冬暖夏涼，還有天然抗菌的特性，近年引進的駱駝毛被也愈來愈受歡迎，因為駱駝沙漠生活、日夜溫差極大，駝毛有其極佳的保暖性、透氣性，可自動調節溫度、保持舒適。

若臥室有冷暖恆溫設備，大葉高島屋建議，選購自然材質的羽絨秋被、蠶絲秋被或四季被，就足以因應了。

(中國時報)

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