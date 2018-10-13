首購族買屋 三不一要

2018年10月13日 04:10 中國時報 張旭嵐

進入第四季，婚禮產業又開始忙碌，房仲帶看也不得閒，不少中年夫妻來賞屋，就是為了幫子女看新房，爸媽幫出頭期款，子女自付房貸，希望在好不容易見到的房市盤整期中，為子女卡一個購屋好時機。

台灣房屋智庫過去針對首購族進行網路問卷調查發現，首購族購屋除25.4％全由自己出資，18.6％和配偶合購，其餘5成6都得靠父母長輩們幫忙。

受到房地合一稅上路的影響，過去贈與房產的節稅優勢已大不相同，因此不少家長改提供現金作為頭期款，以贈與的免稅額，避免房產出售時過大的利差稅額。

尤其父母除每年各220萬元的贈與稅免稅額外，於每一子女結婚時，則可再贈與結婚子女100萬元，換句話說，結婚當年，父母共有640萬的贈與額度可列入免稅，隔年度又有440萬，光結婚前後年度，兩年總共1080萬贈與免稅額，讓握有充裕資金父母可以提早規畫。

不過還是有4成4的上班族，不靠爸媽想靠自己，但許多小資族卻又大喊買不起，其實多半是著眼過高，尤其是期待買新，買機能又買大空間，在財力不足階段，買屋要面面俱到，著實不是容易的事。 其實購屋的第一步，須就財務進行檢視，看自己的自備款足不足，再算算自己的每月償貸能力。舉例來說，要買800萬的房子，若可貸款8成，2成自備款至少要160萬，再加上裝潢費用，至少預備200萬的積蓄，貸款金額約600萬，每月房貸約為3萬元，依循收入1/3儲蓄的做法，家庭月收入要9萬左右，若是月收入入不足，那就得考慮下調購屋總價預算；若是自備款不足，最常見的是向父母先借部分資金，之後再慢慢以低利還款。

小資族財力有限，購屋勿求一步到位，若只看蛋黃區高價位物件恐怕只能望屋興嘆，建議首購族買屋秉持「三不一要」，不求大、不求近、不求新，但要能增值，才有機會順利圓夢。尤其可以著眼捷運末端、重劃區，或是中長期有重大交通建設的區域，由於目前價格親民，但3、5年後有增值空間，可為未來換屋累積實力，分階段打造自己的家園。

（筆者為台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

(中國時報)