綠能產業論壇 展健康新動力

2018年10月13日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

由社團法人台灣病態建築診斷協會、博思達國際有限公司及台中國際展覽館共同主辦的首屆台灣綠能建築展vs綠能產業論壇，10月4、5日於臺中市政府盛大展開，產官學齊聚為綠能產業發聲。

論壇演講者陣容堅強，第一天邀請台中市政府都發局副總工程司伍南彰談「智慧臺中宜居環境政策推動與展望」、台中市政府前都發局長、雲林科技大學建築系副教授何肇喜談「永續綠建築設計思維」，以及日本病住宅診斷士協會副理事長高尾和宏發表「日本病住宅診斷士制度與政策」。 第二天論壇則由大臺中不動產開發公會理事長紀吉川談未來居-全齡、生態、智慧宅、東京大學建築環境工學博士、前崇仁醫專學校校長洪玉珠談「健康建築居家照顧」，成功大學能源科技與策略研究中心江哲銘教授談「人本健康地球永續-ＷＨＥ幸福健築」 。

以及International WELL Building Institute( IWBI) 亞洲區總監張為舜談「全球WELL健康建築認證體系」，台灣室內環境品質管理協會鄭仁雄理事長「台灣室內空氣品質管理政策及市場 之機會與挑戰」，還有欣寶科技工程曾婷婷執行長談「空氣品質智控系統連動應用技術」。

四日開幕典禮產官學齊聚，包括台中市府秘書長黃景茂、經濟部國際貿易局主秘倪克浩、台灣病態建築診斷協會理事長莊燈泰、台灣綠建材產業發展協會理事長饒允政、中華民國室內裝修公會全聯會理事長陳俊明等，並於會場簽名肯定台中市空氣品質改善成效看得見。

台中市政府秘書長黃景茂表示，台中市是宜居城市，要讓能源、產業、環保三者兼顧，期望透過交流提升中市綠能技術。他說，年底舉辦台中世界花卉博覽會，就是「花現GNP」（Green、Nature、People），為綠色生產、自然生態及人文生活，期待花博改造台中成為「三生有幸」的宜居城市。

他也強調，台中市目前積極策劃2018台中世界花卉博覽會及爭取申辦2022世界設計之都，同時響應舊城新生、及好宅建設等計畫，希望透過強化「設計」、「永續」導入市政、市容與民生發展，成為城市成長的驅動力。

台中市政府都發局副總工程司伍南彰在演講時也強調，台中PM2.5今年前9個月平均值已降至19微克，比四年前每立方米27微克降低8微克，平均數據已經優於全國平均值，更從空污後段班進步到前段班。

台灣病態建築診斷協會理事長莊燈泰也指出，為關心全國人民的身體健康，以「地球永續、人本健康」為宗旨，協助政府推動「室內空氣品質管理法」之政策，建構本次「室內空氣品質IAQ」的專業知識平台。

莊燈泰說，協會負起第一線室內裝修行為的責任，從汙染源頭開始進行管理，從根本治起，進而推廣至業界到全民，讓全體國人了解符合社會大眾公益及有利自身身心健康的好政策，進而晉級為先進國家的一環。

莊燈泰表示，室內裝修會產生許多看不見的污染源，希望透過論壇讓業界及民眾了解包括甲醛、甲苯、細懸浮微粒（PM2.5）等都可能在裝潢過程中產生，可藉建材改善室內空氣，透過全熱交換器引進室外新鮮空氣，排出室內污染源。

經濟部國際貿易局主秘倪克浩也強調，論壇在充滿活力熱情的台中舉辦有重大意義，國貿局支持發展會展產業，今年國內開創6個新展覽，其中之一就是首屆台灣空汙綠能建築展VS綠能產業論壇。

至於台灣綠建材產業發展協會理事長饒允政也認為，人一輩子花大錢只為有個安心居住空間，除合適的住宅，更重要的是住宅內部裝修。

(中國時報)