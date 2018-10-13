首屆綠能建築展 再造永續城市

2018年10月13日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

首屆台灣綠能建築展將於十月26日至29日在臺中國際展覽館登場，深入探討空汙PM2.5、綠裝修、綠能及智慧城市等議題。

主辦單位希望由政府法規推動、建築師設計教育與廠商材料推廣宣傳，整合各區資源、共創實踐平台，達到智能、健康、有感設計，再造更永續城市環境。

此次展場空間達1,000坪、提供80家廠商250格攤位的商機交流平台。展覽期間除了搭起專業者相互溝通的橋梁，也免費提供一般民眾及學生校外教學觀摩機會，還有看展抽電動機車，廠商新品發表會等精彩活動。

這次展覽四大主題專區包括臺中市政府主題館，展現重要施政項目。如水湳智慧城以智慧、低碳、創新為發展主軸，太陽能發電系統結合 民間發展綠能發電，在空汙防治方面，市府更規劃多項減量行動方案，展現對抗空汙的決心。

「綠裝修區」、「建築診斷區」及「健康宅體驗館」等展區，也讓參觀人士了解各大建築材料品牌、最新建材產品和前瞻性綠建築設計觀念及技術工法等。

基於國內綠建築的價值觀念還未普及，綠建築相關產業發展方興未艾，社團法人台灣病態建築診斷協會特別邀集相關廠商，整合規劃「健康宅體驗館」，提供一個跨界跨域實質交流平台。

他們透過寓教於樂的「綠建築知識管理」，設計出「綠建築體驗館」，讓來賓感受到綠建築環境的健康、品質與美學風格。

「綠裝修」認證則由內政部推薦的「台灣綠建材產業發展協會」和行政院公告的「台灣住宅品質消費者保護協會」共同推動。

從建物、設計師到工班，從傳統商業模式到未來商業模式，一切裝潢材料透明公開，不但要做好、做滿，也必須通過檢測才能拿到認證標章。

台灣綠建材產業發展協會理事長饒允政說，無毒的綠建材關乎於人體的健康，從概念的推廣到落實執行需要時間，由學校教育扎根內化，讓準設計師學全方位正確的使用綠建材，推廣到「人的普世價值」。

饒允政說，近年來人們的環保意識益發強烈，綠建材的開發和使用也逐年增多。從台灣走向世界，台灣的製造業向來具有競爭力，綠建材的實力不容小覷。

他希望藉由這次活動，讓更多人認識台灣製造的綠建材，也為產業、為人們的生活，盡一份心意。

(中國時報)