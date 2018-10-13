改善空汙新方向 從建築開始

2018年10月13日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市政府前都發局長、雲林科技大學建築系副教授何肇喜在演講中談「永續綠建築設計思維」。他說，人的第三層皮膚為可呼吸空間，隨四季節氣存在，也攸關人的健康。

為了要營造好的第三層皮膚，他建議可廣植綠建築生態水培屋頂花園。此舉不但可降溫、隔熱，還能尊重生命、關心土地並守護健康。

他說，在都發局任內最令他自豪的政績為八十三年規劃設計、八十八年開幕啟用的科博館植物園，為台中市城市之肺。

科博館植物園佔地面積約4.5公頃，海拔具有的特色生態和熱帶雨林為展示主題，細心挑選臺灣本土具有代表性的幾個生態區造景，並表現景觀的趣味及特色。

至於東京大學建築環境工學博士、前崇仁醫專學校校長洪玉珠則談「健康建築居家照顧」。洪玉珠說，其實空氣不好、噪音都直接影響人的健康。因此在一片專注於環境議題的綠建築潮流中，應該要回頭關心使用者的健康。

她也提到台灣進入高齡化社會，應該要推動社區整體照護，並朝向日本在宅醫療邁進，並健全居住環境衛生，才能確保國人安居樂業。

欣寶科技工程執行長曾婷婷則強調，住在空氣好的房子裡，是一種人權。當年她決定貢獻20多年所學，毅然創業，推智慧潔淨空氣系統，就是要讓更多人得到健康。

本身是過敏體質的曾婷婷說，現在空氣品質不佳，每年就有700萬人的死亡與空氣品質有關，佔全球死亡人數的1/8。

她研發的智慧潔淨空氣系統，可以檢測包含黴菌、甲醛等9種因子，為消費者健康保關。

至於台灣室內環境品質管理協會理事長鄭仁雄也強調，台灣室內空氣品質台灣自2005年環保署制訂室內空氣品質管理法草案以來，歷經6年，終於在2011年11月8日立法院三讀通過室內空氣品質管理法。

尤其現代人待在室內時間高達80~90%，室內某些空氣污染物濃度往往高於室外。他說，過去台灣在環境保護上花了很多精力，改善戶外空氣污染問題，卻較少著墨於室內空氣品質管理及改善。

他認為，協會集合了環保、空調、建築、改善技術等各領域的專家，未來會持續與主管機關密切互動，定期舉辦實務研討會，建立相關技術指引，以提供室內空氣品質問題整體解決方案。

(中國時報)