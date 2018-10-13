以人為核心 打造幸福建築

成功大學能源科技與策略研究中心江哲銘教授。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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成功大學能源科技與策略研究中心江哲銘教授在演講中談「人本健康地球永續-ＷＨＥ幸福健築」。

他認為，1970年代因石油危機產生節能政策，也催生了英國1990年代的BREEAM–全世界最早的綠建築標章。

他說，二十一世紀建築的宣告，設計師應該將居住者健康擺在第一位，而世界建築師大會也首次邀請醫學專家進行專題演講，一定要建立以人為本的建築。

另外，國際 WELL 建築研究院 TM（IWBITM）亞洲區總監張為舜在演講中也強調，IWBI 是一家公益企業，正在全球推動這場在建築與社區中提升人們健康與福祉的運動。

綠色建築與衛生和健康息息相關WELL與LEED和Living Building Challenge和諧配合，並在擴大與中國三星、Green Star 和BREEAM等其他國際領先綠色建築系統的聯盟。

WELL建築認證是一套基於建築的實際表現而對建築的健康屬性進行衡量、檢驗及監控的建築認證體系，以此來評估室內環境對人體健康與福祉的影響。作為亞洲區總監，張為舜負責協助IWBI亞洲區的全方位發展，包括WELL建築與社區標準的市場開發、行銷策略、技術支援、教育培訓等。

駐點臺灣，他同時主導整體華南地區、及香港的業務拓展，並協力開發中國以外的亞洲市場如東南亞諸國。身為英國皇家特許建築師（ARB,RIBA），張為舜是首位在臺灣完成WELL認證項目的項目負責人。

自加入IWBI以來，他將自己的建築理念從節能減碳的基礎提升至「以人為本」的意識形態，探討建築環境如何影響人的健康、快樂、幸福與舒適。

(中國時報)

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