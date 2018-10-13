股匯報復性強彈 台股回萬點

台股11日崩跌660點後，創下史上最大跌點後，12日恐慌氣氛趨緩，台股開低走高強彈大漲239.7點，收10045.81點，成交值1435億元，重新站上萬點。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

台灣金融市場才上演摔破萬點、新台幣重貶的「黑色星期四」，股、匯昨立即呈「報復性強彈」，台股在塑化、金融權值激勵下，終場加權指數大漲239點，收在10045點，不僅重拾萬點行情，漲幅2.44％相當強勁，在亞股中僅次越南股市；新台幣勁升1.95角，終止連8貶，金融市場上演「絕地大反攻」。

新台幣終止連8貶

國泰證期研究部分析師蔡明翰警示，投資人千萬不要掉以輕心，因為造成10月獵殺風暴的3大危險因子全部「未解除」，不僅短期貿易戰未解，美債殖利率升高以及全球科技股弱勢等危機也不見反轉，利空尚未結束、心態不能鬆懈，台股下周回測「萬點之下」的機率仍然存在。

好消息是，台股大漲至少讓破底危機暫時解除，蔡明翰認為，台股接下來最好的狀況是，下周在萬點附近「量縮整理」，待市場恐慌情緒緩和後，才有機會站穩萬點。

大盤有可能再回落

第一金投顧董事長陳奕光表示，股市短線大跌後，通常會有技術性反彈，反彈過後，大盤還可能再回落，台股下周若能守住9800點，高點反彈能回補1萬272點，台股危機應該就能解除，但前提是，美國10年期公債殖利率不要攀升、新台幣也要守住30元大關才行。

值得留意的是，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，全球經濟面臨下行風險，美國升息循環仍然會推升美債殖利率，投資人在反彈行情仍宜謹慎布局。

台股大漲，亞股也逕相反彈，陸、港股經歷10月獵殺風暴後，香港恆生指數昨大漲2.12％，上證指數亦收復2600點關卡，大中華股市在本周最後1個交易日，總算看到同步收紅盤的景。

外界關切的人民幣走勢，匯率則維持在6.90關口上方；隨陸美貿易戰持續升溫，美元持續強勢，最新豐環球研究報告指出，將今、明年底人民幣兌美元的預測，由原本的6.7分別調至6.95及7.1。

至於新台幣接下來的走勢，匯銀人士認為，貶值趨勢未減，接下來一周仍呈偏弱格局。

(中國時報)

跌深反彈 資金派對將結束

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