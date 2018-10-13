跌深反彈 資金派對將結束

2018年10月13日 04:10 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

台股周四巨量長黑，昨（12）日政府基金卯足全力護盤，加上賴揆表示對萬點行情有信心，台股強勢反彈重返萬點。不過全球股市紛紛從高檔回落，台股萬點是否仍為「常態」?備受投資人關注。台股三大名師分析，短線跌深反彈，有機會在政策護盤下強守萬點，但資金派對將結束。

資深證券分析師杜金龍表示，萬點只是整數心理關卡，不是多空分野點，但政府基金近日護盤很用力，加上賴揆昨日一席話，讓台股勇冠亞股，將前一日大跌660點漲了近2分之1回來。另深澳電廠緊急宣布停建，也顯示政策有意在選前把負面影響因素都排除。

杜金龍並說，台股除非短線回補10月9日的10,466點，以及10月11日的10,272點的跳空缺口，讓信心不足籌碼重新換手，才可能回到之前以10,500為中心點的大箱型，否則，預期近期指數將下移至9,800～10,500點區間整理。

統一投顧董事長黎方國指出，台股要出現落底訊號，需看到利空測試鈍化不跌、成交量急縮至800億以下、融資減幅超過股指數跌幅，但這3種情況都還未出現，目前只能視為跌深反彈。

至於萬點是否仍為台股常態？黎方國表示，萬點行情應會慢慢往下修正，現在離開了，下一波還是有機會，但目前「萬一」、「年線」、「萬點」已形成層層套牢壓力，須時間消化籌碼。

近日全球股市波動劇烈，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股與美股有8成相關系數，美股2日內急跌1,400點，台股從以下三點來看，對未來行情看法趨向保守：一、美股走了史上最長9年多頭行情，過去從沒有出現2成修正行情。二、今年是美國經濟景氣最好時刻，明年將會慢下來，基本面走弱將影響股市；而台股今年獲利成長2位數，但明年將降至4～5％；三、預期美國明年將升息3次，聯邦準備利率會來到3％，資金派對將結束對股市不利。

蕭乾祥從技術面分析，周四帶量長黑，技術線型已走空，從中長期指標的季線、半年線及年線走勢來看，都已形成蓋頭反壓，短期恐難以克服。

(中國時報)