陸對美貿易順差 ９月又創新高

2018年10月13日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰膠著之際，大陸海關總署公布，大陸9月份對美國貿易順差擴大至341.3億美元(約合新台幣1兆500億元)，續創新高，這或將推助美國總統川普對陸的懲罰性關稅政策。至於，出口以美元計，年增長14.5％，遠高過市場預期；進口增速則放緩至14.3％，略差於預期。受貿易戰影響，陸美經貿降溫。

大陸海關總署昨公布今年前三季大陸進出口數據，大陸貨物貿易進出口總值22.28兆元人民幣(約合新台幣101.4兆元)，年增長9.9％。其中，出口增長6.5％，進口增長14.1％；貿易順差1.44兆元人民幣，收窄28.3％。

貿易順差方面，9月份擴大至316.9億美元，高過市場預期的194億美元。其中，大陸9月對美貿易順差擴大至341.3億美元。資料顯示9月對美國出口466.9億美元，從美國進口125.6億美元。8月陸對美貿易順差為310.5億美元。

大陸海關總署發言人、統計分析司司長李魁文表示，總體來看，陸美雙邊貿易互補性較強，市場選擇已讓兩國形成「你中有我，我中有你」的利益格局。大陸有完整的產業鏈和強大的製造能力，美國市場對「中國製造」的產品也有比較強的依賴性。

李魁文強調，今年以來大陸外貿運行態勢總體平穩，穩中有進，雖然國際經濟貿易領域仍有一些不確定、不穩定因素，特別是陸美經貿摩擦對大陸外貿發展造成一定的困擾和衝擊，但產生的影響總體可控。

他預計，受陸美經貿摩擦不斷升級所累，全球貨物貿易增長面臨挑戰，加上去年同期基數較高影響，大陸今年第4季外貿增速可能會放緩，全年仍料將平穩增長。同時，因貿易戰陸美貿易有所降溫。今年前三季陸美進出口總額同比僅增長6.5％，不僅比不上陸歐、陸俄、大陸與東協貿易增速，也低於同期大陸外貿整體9.9％的增長水準。

(中國時報)