匯率操縱黑名單 陸可望排除

2018年10月13日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國財長穆努欽表示關切人民幣貶值，匯率報告下周出爐，川普政府是否會將大陸列為貨幣操縱國及陸美貿易戰是否升級，備受關注。（美聯社）

美國財政部下周將發表半年一次的匯率報告《國際經濟和匯率政策》，川普政府是否會將大陸列為貨幣操縱國以及陸美貿易戰是否進一步升級為金融制裁，備受外界關注。據報導，美財政部官員已向財長穆努欽表示，並無證據顯示大陸藉操縱貨幣作為應付貿易戰的手段。若報導屬實，陸美近期因貿易等摩擦而漸趨緊張的關係可望稍微紓緩。

美國財政部是否會在下周匯率報告中將大陸列為匯率操縱國？國際金融協會（IIF）總裁兼執行長安德慕（Tim Adams）說「我想大陸不會被列為操縱國，我不認為他們在操縱匯率。」 安德慕另指出，如果人民幣因美陸貿易衝突等因素進一步走貶，預計大陸人民銀行會採取更多維穩的措施，穩定大陸經濟。而他認為，美陸貿易衝突的關鍵在於「中國製造2025」政策。他說：「我認為『中國製造2025』導致美陸貿易談判更加複雜，因為大陸確實希望在生產與供應上自給自足，而這個目標和開放外資進入相違背。」

安德慕直言，大陸在和美國達成貿易協定前，最終仍得開放市場，但過程會非常漫長。

川普近來不斷在公私場合向穆努欽施壓，希望他在匯率報告中將大陸列為貨幣操縱國。不過彭博社引述消息人士稱，財政部官員找不到任何有力證據顯示大陸操縱匯率，若穆努欽接受這樣的結論，美陸貿易戰暫時可避免升級。但基於大陸對美有龐大貿易順差，所以會繼續將大陸列入觀察名單。

穆努欽11日受訪時拒絕評論下周的匯率報告，但表示「我們關切人民幣貶值，希望確保人民幣不被用作競爭性貶值的工具。」

美國自1988年開始，每半年一次對其主要貿易夥伴進行經濟和匯率政策評估，判斷其是否人為操控匯率，一旦被認定為匯率操縱國，美國將對其實施懲罰措施，如提高關稅等。

(中國時報)