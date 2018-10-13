王永慶若還活著 不會認同川普

2018年10月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰白熱化，衝擊全球經濟發展，台塑企業常委王瑞瑜說，台塑創辦人王永慶在世時，即反對美總統川普這種提高關稅的貿易保護措施，因為那代表產業本身不具競爭力，反之，推動零關稅將有助全球經濟發展，如王永慶還在世，應也不會認同川普的作法。

台塑集團昨日舉辦緬懷台塑企業創辦人紀念特展展前記者會，會中，王瑞瑜表示，王永慶在世時，即多次反對提高關稅，進行貿易保護。她指出，那時王永慶總說有競爭才會進步，太多保護，反會讓產業失去競爭力，如現今許多東西在美國買會比以前貴，因為成本墊高了，過去可以便宜進口，現在不行，便是因美報復行為導致。

王瑞瑜說，面對產業競爭力問題，應從自身體質去檢討，是否成本太高，效率不夠好，或是人才須予激勵，讓他們發揮所長，又或是缺乏良好制度等。

面對陸美貿易戰日趨白熱化，王瑞瑜指出，全球布局的台塑企業也正思考如何提升交易，以求更具競爭力，因為集團許多原物料是運到大陸加工再出口，惟因應貿易戰的不二法門就是要讓企業能跟各國競爭。

王瑞瑜強調不認同川普拉高關稅，退出太平洋夥伴協定（TPP），因邁入地球村，各國進行經貿往來，許多貨品都已降至零關稅了，但川普卻以政治操作拉高關稅，發動貿易戰，這作法連許多美國企業也難認同。

(中國時報)