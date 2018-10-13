協商貿易戰 習川擬G20王見王

陸美雙方因貿易戰關係陷入谷底，美媒報導，大陸國家主席習近平（左）和美國總統川普（右）下個月將在阿根廷G20峰會上會面。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
黎巴嫩首都貝魯特12日舉行藝術展覽會，展場外出現一輛載有美國總統川普頭像的巨型充氣式坦克。（法新社）

美國與中國大陸因大打貿易戰，關係陷入緊張。《華爾街日報》等媒體引述消息人士談話指出，美國總統川普和大陸國家主席習近平打算11月底在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開20國集團（G20）峰會期間舉行會談，陸方也希望，兩人會晤能對雙方的貿易關係產生正面影響。

報導引述白宮消息人士的話說，川普已決定安排與習近平會晤。白宮首席經濟顧問庫德洛也證實習川可能在G20會面，他說，為安排習川下個月在阿根廷G20峰議期間見面，「有一些動作正在進行。」

美安排專家 準備川習會

另有報導稱，美方已組成專家小組為習川會做準備。特別的是，成員中很可能包括已故前總統尼克森的外孫-現年39歲的尼克森‧卡克斯（Christopher Nixon Cox）。

1971年，尼克森兩度派時任國務卿的季辛吉秘訪北京，會晤當時的大陸國務院總理周恩來，為次年尼克森的訪華之行鋪路，而尼克森的歷史性訪問，確立了中美關係正常化。

消息來源透露，共和黨籍的卡克斯是「OC全球夥伴」（OC Global Partners LLC）顧問公司共同創辦人暨合夥人，該公司主要是為跨入新興市場（包括中國大陸）的美國企業提供建言。他可望日後加入白宮國家經濟委員會，有可能接管該會的中國部門。至於大陸方面，則由中國國務院副總理劉鶴負責習川會。

川普不放手 有意加籌碼

雖然兩位領導人有機會藉由會面，討論雙方殺得刀刀見骨的貿易衝突，不過川普似乎還不打算偃旗息鼓，有意繼續升高戰火。川普11日在福斯電視新聞網的談話節目「福斯與朋友們」上警告，他還有很多辦法能夠進一步傷害大陸經濟。

川普在節目中說，此舉對中國大陸「產生巨大影響」「他們的經濟已經明顯下滑，而且如果我想要，我還可以採取更多行動」。不過他也不願把話說死，「我不想這樣做，但他們必須回到談判桌。」

警告北京 好日子過太久

川普還指責大陸「好日子過得太久了，我想他們大概認為美國人是笨蛋。美國人才不是傻瓜。我們過去在貿易方面的問題，是領導人太遜。」他抱怨前朝幾位總統容忍大陸對美的不公平貿易，強調自己就是要讓北京當局知道，這種好事已經不會再有。

(中國時報)

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