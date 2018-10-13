日相安倍26日訪陸 與習近平會談

2018年10月13日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京12日電 ／東京12日電

日本官房長官菅義偉12日在記者會上宣布，首相安倍晉三將於10月25至27日訪問中國大陸，26日與大陸國家主席習近平和國務院總理李克強舉行會談，並針對日中關係及北韓無核化等問題交換意見。

安倍是應李克強之邀訪陸，這也是日本首相時隔7年正式訪陸。今年正值《中日和平友好條約》締結40周年，雙方都希望兩國關係能重回正軌。

菅義偉在記者會上表示，「這是繼5月李總理訪日之後，實現了兩國領袖間的互訪。期待透過敞開心胸的率直討論，成為將日中關係推向新高度的一大契機。」

大陸外交部發言人陸慷12日在記者會上表示，「中日作為世界主要經濟體，雙方深化經貿合作不僅符合彼此利益，也有利於全球的經濟和貿易發展。雙方可以發揮互補優勢，不斷拓展在貿易投資、財政金融、創新和高技術等領域的合作，共同開拓第三方市場，共同維護多邊主義和自由貿易體制，維護開放型世界經濟。中方始終歡迎日本企業加大對華投資。」

陸慷表示，安倍首相在訪華期間預定與中國領導人舉行會談，就改善發展中日關係以及雙方共同關心的國際和地區問題交換意見，同時也預定舉行紀念《中日和平友好條約》締結40周年的記者會以及首屆中日第3方市場合作論壇。

陸慷說，「希望這次安倍訪中可使中日之間的相互信賴更加穩固，並加深在各領域的實務合作，使兩國關係不斷地持續新的發展。」

(中國時報)