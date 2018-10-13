彭斯噹中美洲 與陸建交要謹慎

中美洲繁榮安全會議11日在美國國務院舉行，與會的中美洲3國領袖表示，他們向北京靠近是出於經濟考量。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多等3個中美洲國家領袖與墨西哥外長11日在華府與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧會面。彭斯警告他們，與中國大陸建交要謹慎小心，3國領袖則表示，向北京靠近是出於經濟考量，同時強調，與大陸建交不會威脅到與美國的關係。

中美洲繁榮安全會議在當天在美國國務院舉行，台灣邦交國宏都拉斯、瓜地馬拉總統皆受邀出席。大陸勢力進軍西半球成為會議焦點之一，彭斯特別提醒中美洲國家，和大陸建立關係要注意透明度。並顧及與美國的長遠利益。他強調，若中美洲願意改善非法移民、貪汙問題，美國願意提高對3國的投資與經濟協助。

大陸1年多來一連挖走台灣在拉美的3個邦交國。薩爾瓦副總統奧提茲（Oscar Ortiz）解釋稱，與大陸建交是薩爾瓦多的主權，薩爾瓦多需要跟全球170多個國家有經貿往來，大陸當然包括在內。而薩爾瓦多與各國尋求合作機會時，不會威脅到薩爾瓦多與美國的良好關係。

台灣邦交國宏都拉斯總統葉南德茲雖宣示將持續維持跟台灣的關係，但他用的詞是「緊密關係」而非「外交關係」。接著話鋒一轉點出大陸和俄羅斯勢力深入西半球是事實，但更想清楚知道美國能提供什麼。

他說：「幾十年來，宏都拉斯一直跟台灣維持緊密的關係，我們將持續這麼做。但我們同時看到在我們的區域，中國和俄羅斯的勢力，了解中國跟俄羅斯的意圖很重要，並且也要更清楚知道我們能對我們的朋友美國，有什麼期待。」

(中國時報)

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