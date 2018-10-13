對陸核技術出口 美畫新紅線

2018年10月13日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國能源部11日宣布對出口到中國大陸的民用核技術進行限制，以防被中方用於經濟及軍事用途。能源部長佩里在聲明中表示﹕「中國致力在美中合作程序以外取得核技術，美國不能無視此舉的政治含意。」

能源部稱，因應中國大陸加強收購美國情報資產損害其商業和軍事利益，美國國家安全委員會從今年初開始，審核中國大陸從美國企業獲取核原料、設備及高端技術的情況。

這項政策公布前一天，美司法部才剛起訴涉嫌竊取機密的大陸情報人員徐燕軍(Yanjun Xu音譯)。官員還透露，先前一宗涉及華人的案件，也是當局決定展開審查的原因。2017年，美籍華人艾倫．何 (Allen Ho) 承認使用美國技術合謀在大陸製造「特殊核材料」，違反相關程序及美國核能法，同案的大陸國企「中國廣核集團」(CGNPC) 也遭起訴。

新的出口政策即時生效，但今年1月1日前審批的項目不受影響。在新規定下，所有與中國廣核集團有關的技術執照申請都會被拒絕，除有特殊理由才會批准。

去年，美國出口至大陸的核產品總值1.7億美元。美國政府關注中方利用核技術推動南海的小型反應爐、潛艦和破冰船，且擔憂這些技術被應用於武器研發。

一位匿名美國官員告訴法新社﹕「中國數十年以來一直以國企併購核技術，獲得經濟好處。」中國大陸的清潔能源市場正不斷擴張以應付國內需求，他同意中國仍是美製核技術的重要出口市場，但有必要忍受陣痛。他說，「我們明白美國業界可能因這項決定在短期內受苦。…但中國模仿甚至取代美國核產品，將會對美國在國際市場和國內就業帶來長遠損失。」

(中國時報)