承德艦軍機外洩 女檢大搜查

2018年10月13日 04:10 中國時報 曹明正 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

海軍124艦隊承德艦洪姓士官長，將大量軍事機密文件複製存入個人硬碟，高雄高分檢檢察官李靜文（圓圖，曹明正攝）12日親自上承德艦勘查。圖為舷號1208承德艦。（本報資料照片）

海軍124艦隊承德艦洪姓士官長，涉嫌利用系統維護之便，去年1月持50GB硬碟進到戰情室後，花了3小時，將全艦電子情報資料拷貝帶走，高雄高分檢12日發動搜索，檢察官李靜文特別登艦會勘戰情室，另約談洪男及時任艦長的宋姓上校等11名證人，依違反國家機密保護法、刑法外患罪及國安法等罪偵辦，檢方複訊後，洪5萬元交保。

40歲洪男於2011年7月至今年6月底在承德艦上服役，負責資訊系統維護，今年1月，因涉犯陸海空軍刑法案件，橋頭地檢署指揮高雄市調處搜索其高雄住處查扣1個硬碟，意外發現裡面儲存許多從軍艦電腦拷貝出來的軍事資料。

動機不明 恐涉外患罪

該硬碟資料經送國防部鑑定，認定其中有許多國家機密，並屬軍事機密的電子情報等資料，懷疑動機不單純且恐涉刑法外患罪，8月函送管轄的高雄高分檢偵辦，檢方等承德艦10月回到左營軍港，昨天發動搜索。

據了解，洪男涉嫌於去年1月趁系統維護之便，進到戰情室後，將艦上最機密的資料對拷帶走。根據電磁紀錄顯示，他至少花3小時拷貝這些機密，且這些資料都是經過加密，洪並無審閱權限。

登艦勘查 艦長等作證

檢方昨指揮高雄市調處及高雄市憲兵隊，到洪男7月甫到職的左營艦隊支援隊，以及其嘉義縣老家、高雄市大順路住處等地點執行搜索，扣得手機、信用卡及電腦內硬碟等物，並約談到案。

檢調還約談洪任職承德艦時的宋姓上校艦長，以及拷貝當天值日的李姓女戰情官等11名證人，檢察官李靜文更率同市調處、憲兵隊及軍事安全總隊登艦會勘承德艦戰情室，釐清相關資料是否已外洩。

系統已更新 無涉安全

海軍司令部指出，承德艦「天頻」系統前年11月4日已汰換成「維星」系統，經查詢中科院確認，該艦筆電須與保密器及接收機匹配方能使用，相關程式不具機敏性，不含任何密碼，僅提供天頻電路申請、系統調校及傳輸使用，洪下載的資料，對全系統安全性無影響。

海軍司令部表示，本案為單位自查後移檢調偵辦，過程中，發現洪男私自持有業務資料，未來會全力協助配合調查。

(中國時報)