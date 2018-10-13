新聞透視－安管失靈 軍紀渙散有夠扯

2018年10月13日 04:10 中國時報 曹明正

海軍又出包。這次竟連如同軍艦大腦的戰情室，僅是小小的士官長就能突破，將全艦電子情報拷貝帶走，等同被敵軍登艦占領仍渾然不覺，甚至在該士官長因涉他案才曝光，部隊紀律廢弛至此，顯然內部安全控管完全失靈。

海軍前年7月發生震驚國際的金江艦雄三飛彈誤射事件，連造獵雷艦都能「離離落落」，因慶富造船詐貸弊案，引爆去年政壇地震，更早的陸戰隊集體虐殺「小白」就更不用說，海軍的軍紀渙散，已到「什麼都不奇怪」的程度。

高雄高分檢檢察官登艦勘查，發現艦上戰情室門禁森嚴，24小時都有人駐守，且案發後亡羊補牢，本來用鑰匙就能打開，現在則多了一道密碼鎖，但仍掩蓋不了軍紀鬆散，導致全艦軍事機密被拷貝竊走的荒誕事實。

戰情室是軍艦作戰時的大腦，包括雷達、行蹤、武器、通信等參數都在裡頭，一旦被人突破，整艘艦猶如被人綁架，作戰時所有指令都被敵方瞭如指掌，如此重要且高度管制的場所，卻讓無相關權限者待上3小時「犯案」，令人匪夷所思。

最離譜的是，今年1月檢方已扣獲洪的硬碟，他還能繼續待在已經服役7年的承德艦，直到7月1日才被調離，軍方卻還說全案是自查後才移送檢調偵辦，末梢神經顯然已麻痺。

對於軍方紀律渙散，有檢察官不諱言「有夠扯」，如果連軍艦核心的腦袋都保護不了，如何對外作戰，尤其海軍接連出包，就算有再先進的船艦，也難護衛海疆。

(中國時報)