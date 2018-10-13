台鐵購電聯車 吳子嘉質疑綁標

2018年10月13日 04:10 中國時報 朱真楷 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

針對台鐵局520輛通勤電聯車採購案，美麗島電子報董事長吳子嘉昨表示，他調查發現規格疑為「特定廠商」量身打造，公開招標規範中的「技術規格」與「充分的設計備標時間」，就是台灣車輛公司中箭下馬的關鍵，他並提出7大質疑，希望外界重視。

吳子嘉指出，該案起先是在2016年1月15日起至8月12日止，原採購160輛、8節編組通勤電聯車，但歷經4次公開招標，皆因預算偏低，未能如期完成，隨後台鐵局調整、增加購車計畫內容與數量，除改為520輛、10車編組(5輛+5輛)，預算也暴增至254億。

因規格變更須尋求國外車輛廠商的技術合作。吳子嘉說，此時韓商車輛廠Hyundai Rotem Company亦透過關係，表達與台車合作意願。然而，該公司當時和台鐵局仍在訴訟中，屬黑名單，台車遂與「加拿大BOMBARDIER」簽訂合作意向書。

未料興訟10多年未有結果的17億賠償案，台鐵局竟在開標前夕，大幅讓步16.7億，以3000萬達成和解，讓韓商在賠償金獲得勝利，也替投標掃除最後障礙。

吳子嘉提出7大質疑，首先是台鐵與韓商訴訟長達10多年，為何在第二次招標截止日前夕，同意放棄原主張的17億損害賠償？

第二，讓韓商免去16億7000萬的損害賠償事關重大，是不是前交通部長賀陳旦所指示？第三，第一次招標時間為何選在聖誕節、西方新年、東方農曆年期間？

第四，採購160輛8節編組通勤電聯車，雖未能如期成功採購，但台鐵現有的通勤電聯車，也能維持正常營運；換言之，新車採購非「緊急標案」，何以在第二次招標時將備標時間從30天縮減為18天？「請問台鐵局長鹿潔身，是不是你指示的？」

第五，依往例，台鐵為爭取更多的優良投標商參與，若第二次招標只有一家投標，往往會採取廢標，為何此次僅韓商投標，卻違背慣例同意由唯一的廠商得標？

第六，確定韓商得標後，當台車向賀陳旦提出質疑，為何鹿潔身只提部分系統設備來自德國、日本，卻忽略不談核心設備就是韓國製造？

吳子嘉最後質疑鹿潔身有無在台鐵局以外的場所，跟韓國車輛廠商的相關人員見面談這起標案？

台鐵局機務處長賴興隆表示，購車案所有過程都是公開、透明，與廉政署、北檢、交通部政風處、台鐵局共同成立平台，禁得起考驗。由於第二標將在下周一（15日）開標，台鐵局擔心開標結果受影響，近日刻意保持低調。

(中國時報)