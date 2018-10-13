新聞分析－社會安全網又破洞 行不安全

2018年10月13日 04:10 中國時報 林郁平

近年舉發危險駕車（飆車）件數

「黑白雙煞」馬路上競速，毀了2個無辜家庭，尤其肇事後一副囂張模樣，令人感嘆社會怎麼了？蔡英文總統在國慶談話中，自豪說政府2年來幾乎是用急行軍的速度，來健全社會安全體系，此話言猶在耳，但看看這些屁孩行徑，司法若無法盡速給被害人家屬公道，一切都是空談。

每次發生重大社會事件，警方都會動員掃黑、宣示維持治安的決心，但基層員警坦言，在社會環境改變、上頭帶頭不守法、「刑事伯」被綁手綁腳等諸多因素下，警方早就失去事前掌握預防、事後壓制的能力，屁孩自然不把警方看在眼裡。

目前政府重視黑幫假借政黨名義從事不法，大家心知肚明就是針對統促黨，「有誰會在意、管這些小鬼」，且一些屁孩都是警局常客，抓了就放、放了繼續飆車鬧事。政府只管假新聞用社維法處罰太輕，殊不知面對屁孩行徑，現有法律早已無法收制裁威嚇效果。

尤其太陽花後，公權力被嚴重斲傷，破壞、闖入公署、包圍警局等行為都不起訴或獲判無罪，看在小屁孩眼裡，當然認為自己嗆聲、打架，只不過是小巫見大巫，就算被抓，刑責也不重，還能增添資歷炫耀，於是在街頭常可見他們動輒飆車競速，完全不顧可能傷及無辜路人。

任意在鬧區駕車競速，如同酒駕般，把汽車當成殺人武器，他們明知一個疏忽就可能奪走旁人性命，更讓行人陷入無法預知恐懼之中，欣見檢警以殺人等重罪對此犯行論罪繩之以法，並期盼政府重視這些加害者背後潛在的社會問題。

(中國時報)