預見危險仍飆速 殺人最重可判死

2018年10月13日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

檢警以殺人罪偵辦高速競飆造成3死的2名凶嫌，並聲請羈押，台北地檢署有檢察官認為，如果「預見其發生仍不違背其本意」，就可視為「未必故意」，可以構成殺人罪；律師翁偉倫也支持這樣認定，但提醒檢方在審判時要證明主觀上的犯意，須更努力的用證據確認，而其刑度10年起跳，最重可判死刑。

車禍事故依殺人罪起訴或判刑過去都有案例。2008年新北市泰山區的1名黃姓駕駛人，就是高速行駛山區道路跨越雙黃線撞及對向機車騎士，被當時的板橋地檢署認定黃某在限速30公里地區飆車並肇逃，有殺人故意，依殺人罪起訴。

2017年間，台中江姓男子酒後駕車撞上在馬路上施工的陳姓包商和吳姓工人，造成陳姓包商死亡，台中地院依殺人罪將江男判刑13年。

北檢檢察官表示，不確定故意就是「未必故意」，也就是接近故意的程度，刑法第13條第2項明文規定「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論」。例如公路上的逼車行為，或高速駕駛車輛「嚇人」，這些都預見高速行為將造成死傷，就符合「未必故意」。

檢察官解釋，例如在下班時間的尖峰高速行駛，可以視為明知高速駕駛行為會造成傷亡，但仍堅持繼續這樣做，就可以依有犯罪故意加以起訴，而且法院過去也曾支持判刑。

律師翁偉倫表示，對危險有預見卻對結果仍在所不惜，表現外在的行為就會被視為有未必故意，所以警方依殺人罪移送南京東路飆速事故的當事人並無不妥，但是，未必故意也會因地點而有影響，例如封閉的高速公路上，駕駛人不可能預期到會有行人，就難以用殺人罪論處。

(中國時報)