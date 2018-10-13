競選廣告毀市容 限10天改善

北市建管處指出，競選廣告物不得以竹鷹架搭設，違者將發文要求限期改善，逾期未改善將處5萬以下罰鍰，並得強制拆除後收取拆除費用。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

年底選舉投票倒數41天，台北市大街小巷掛滿參選人競選廣告看板，甚至一面牆被競選廣告「掛好掛滿」，嚴重影響市容，對此，北市建管處表示，遭民眾檢舉經現勘認定違規竹鷹架廣告物有26處，已要求使用人、設置人限期改善或補辦手續，逾期未改善將處5萬元以下罰鍰，並強制拆除後向其收取拆除費用。

26處竹鷹架 遭民檢舉

依據「台北市競選廣告物管理自治條例」，參選人得於選前2個月申請設置競選廣告物，須向建管處送交參選人資料、廣告物內容、規格、位置等文件備查，競選辦公室、政黨辦公處、宣傳車、私人處所除外，若未申請不得掛設競選廣告。

隨著投票日接近，加上各參選人陸續成立競選總部，競選廣告看板漸漸湧現，有民眾質疑，競選廣告亂象有礙市容，市府卻沒落實管理，法規形同虛設。

建管處解釋，礙於人力有限，依照「台北市違規廣告物優先處理原則」，接獲民眾通報檢舉違規廣告後，現勘若發現危害公共安全的大型廣告物，像是竹鷹架會優先處理，並非放縱違規廣告不處理。

過半違規 集中士林北投

記者走訪忠孝東路及松山路口，發現該區有4名議員參選人刊登廣告，其中有參選人廣告是架設在竹鷹架上，建管處初步認定屬違規競選廣告，近期將通知設置人限期拆除。

建管處統計，目前通過申請的競選廣告40件，遭民眾檢舉經查未合法或未申請違規競選廣告有26處，主要是違規搭竹鷹架，超過半數違規案件在士林北投區，近期已行文要求使用人限期文到10日內改善。

建管處強調，違規廣告物使用人、設置人若未限期改善或補辦手續，處5萬以下罰鍰，並得按次處罰，同時可強制代為強制拆除，相關費用由使用人負擔。

(中國時報)

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